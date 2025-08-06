Її наспівували в унісон мільйони: якою була найпопулярніша пісня 2000 року і що про неї відомо

Трек залишається популярним упродовж 25 років

Музика здатна повертати у безтурботне дитинство, бурхливу юність чи просто ті моменти, коли нам було добре і весело. Такою стала одна з композицій 2000-х, під яку всі відривалися у ті часи та відчували себе вільними. Пісня часто лунала на дискотеках у всьому світі та додавала слухачам віри в себе.

У 2000 році американський рок-гурт Bon Jovi презентував запальний трек It's My Life, що перекладається як "Це моє життя". Композиція увійшла до сьомого студійного альбому колективу під назвою Crush. Пісню створювали та займалися продюсуванням Джон Бон Джові, Річі Самбора, і Макс Мартін. Співпродюсером також був Люк Еббін.

Трек займав провідні місця у музичних чартах Австрії, Бельгії, Італії, Нідерландів, Румунії, Іспанії та Швейцарії. З моменту виходу пісні Bon Jovi виконували її на кожному концерті, адже вона стала хітом. Композицію використовували у рекламі автівок Міцубісі Моторс у 2001—2004 роках.

Bon Jovi у 2000 році, фото Getty Images

Джон Бон Джові розповідав, що ніхто не очікував успіху It's My Life, окрім учасників гурту. Він зазначав, що поділився своїм поглядом на життя, і це відгукнулося різним категоріям населення — як підліткам, так і людям старшого віку.

Я думав, що написав дуже поблажливо про моє життя і де я був у ньому. Я не усвідомлював, що фраза It's My Life приймуть майже всі — підлітки, старші хлопці, механіки, хто завгодно. Джон Бон Джові

Для створення кліпу автори надихалися стрічкою "Біжи, Лола, біжи". Станом на липень 2021 року відеоробота It's My Life стала найпопулярнішою серед кліпів Bon Jovi на YouTube. Тоді вона отримала 1 мільярд переглядів. А у серпні 2025 року ця кількість збільшилась до 1,5 мільярда. Очевидно, трек не втрачає актуальності протягом років.

Bon Jovi - It's My Life

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