Она звучала отовсюду и стала гимном молодости: какой трек был самым популярным в 2010 году

Этот трек был манифестом не гламурной молодости

В 2010 году эта песня звучала буквально отовсюду — с каждой радиостанции, в каждой маршрутке, в супермаркетах и даже на будильниках телефонов. Это был саундтрек молодости, ночных вечеринок и гуляний до утра. Слова этого трека знал, пожалуй, каждый и даже тот, кто не интересовался музыкой этой исполнительницы.

Речь идет о хите "TiK ToK" певицы Ke$ha, который завоевал весь мир. Эта песня стала саундтреком года.

Этот трек не просто попал в чарты — он их возглавил и стал самой узнаваемой песней года. Композиция заняла первое место на ежегодном Billboard Year-End Hot 100 и была самым успешным синглом года в США.

Певица Kesha

В клипе автор предста в образе молодого человека. Она просыпается в ванне незнакомого дома с растрепанными волосами. Она чистит зубы чужой щеткой, выходит и видит хозяев дома — обычную американскую семью, удивившуюся появлению девушки у себя дома.

Девушка садится на велосипед и едет, по дороге тусуется со случайными людьми, ее арестовывает полиция, а потом она появляется на кабриолете – едет стоя и поя. Заканчивается клип вечеринкой в клубе, где многие молодые люди танцуют.

Релиз трека прошел в сентябре 2009 года, но взрыв популярности произошел именно в 2010 году. TiK ToK занял первое место в чартах в десятках стран мира, а клип на YouTube собрал 713 млн. просмотров.

В те времена Ke$ha была антизвездой — она не боялась появляться не идеальной, без прически, с растертым макияжем и т.п. Это и стало тем, что привлекало народ, ведь среди "вылизанных" звезд эта певица была уникальной.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая песня была самой популярной в 2000 году. Ее напевали в унисон миллионы.