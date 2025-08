Її слухають мільйони людей і дотепер: яка пісня вважалась найпопулярнішою у 1993 році

Трек став популярним у всьому світі

У всі часи музика була потужною індустрією, в якій кожен знаходив для себе щось цікаве. Є пісні, які ставали хітами тусовок у нічних клубах, а є ті, під які хотілося отримати запрошення на повільний танець.

Одним із ліричних треків, який доводив до сліз, є Shape of My Heart британського музиканта Стінга. Співак випустив цю композицію у 1993 році у співпраці з лейблом A&M Records. Це була п'ята пісня з четвертого сольного альбому виконавця Ten Summoner's Tales.

Співак Стінг, фото Getty Images

Shape of My Heart написав Стінг і гітарист Домінік Міллер, а партію на губній гармоніці — Ларрі Адлер. Композиція лунала у фільмах "Леон" з Жаном Рено і Наталі Портман та "Три серця". Сам автор і виконавець пісні пояснював, що у ній йдеться про гравця у карти з новим підходом до цієї справи.

Я хотів написати про карткового гравця в карти, азартного гравця, який грає в азартні ігри не для того, щоб виграти, а для того, щоб спробувати щось з'ясувати; з'ясувати якусь містичну логіку в удачі, або випадковості; якийсь науковий, майже релігійний закон.

Натомість гітарний риф композиції з'явився від вправи для розминки. Вона будувалась лише навколо шести акордів. Стінг попросив колегу перетворити риф на повноцінний трек. Разом вони створили цілісну мелодію, до якої згодом співак написав текст. Композиція поєднує елементи попмузики, джазу та класики.

Водночас у 1993 році Стінг презентував кліп на пісню Shape of My Heart. Її режисером був Даг Нікол. Відеороботу знімали у заміському історичному будинку Lake House, що у графстві Вілтшир.

Стінг - Shape of My Heart

Спершу трек не отримав відгуків у слухачів. Утім, згодом композиція стала популярною у різних країнах світу, зокрема Італії, Данії, Іспанії, Франції, Канаді. Невдовзі композицію вподобали й в Україні. Shape of My Heart вважається одним із найкращих треків 90-х, який активно слухають й досі. Кліп на композицію вже переглянули 282 мільйони користувачів на Youtube.

