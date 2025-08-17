Сучасні діти цього ніколи не зрозуміють, а в СРСР ранець до школи був розкішшю

Зараз таке можна побачити на платформах з продажу вінтажних речей

У радянські часи поняття "шкільний рюкзак" практично не існувало. Те, що сьогодні здається само собою зрозумілим — портфель з плечовими ременями — було справжньою рідкістю та розкішшю, доступною лише обраним.

"Телеграф" розповість, в чому носили книжки радянські діти. А також, які альтернативи є сьогодні.

Сумки замість рюкзаків

Більшість радянських школярів носили підручники та зошити у простих шкіряних або дерматинових сумках з короткою ручкою. Ці портфелі нагадували скоріше дипломати дорослих, аніж сучасні дитячі рюкзаки. Класична модель мала прямокутну форму, дві металеві застібки-замочки та міцну ручку для носіння в руці.

Виготовлялися такі сумки переважно з коричневої або чорної штучної шкіри. Більш привабливі моделі могли прикрашатися яскравими аплікаціями або зображеннями популярних мультиплікаційних героїв.

Пакети як альтернатива

Для сімей з особливо скрутним матеріальним становищем навіть штучно-шкіряна сумка була недосяжною мрією. У таких випадках діти ходили до школи з паперовими або поліетиленовими пакетами, в яких носили підручники, зошити та інші шкільні приналежності.

Це було настільки поширеним явищем, що не викликало особливих насмішок чи засудження серед однокласників. Адже багато хто розумів реалії того часу. Головне було отримувати знання, а в чому носити підручники — справа другорядна.

Контраст із сьогоденням

Сучасні діти живуть у зовсім іншій реальності. Полиці магазинів ломляться від різноманіття шкільних рюкзаків, портфелів та сумок на будь-який смак і гаманець. Ергономічні моделі з ортопедичною спинкою, водовідштовхувальні тканини, численні відділення та кишені, яскраві дизайни з улюбленими героями — все це стало звичайною нормою.

Для старшокласників батьки охоче купують більш дорослі та стильні варіанти — від спортивних рюкзаків до елегантних шкіряних сумок. Вибір настільки великий, що головна проблема полягає не в тому, де знайти портфель, а в тому, який саме обрати з сотень доступних варіантів.

