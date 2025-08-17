Современные дети этого никогда не поймут, а в СССР ранец в школу был роскошью

Сейчас такое можно увидеть на платформах по продаже винтажных вещей

В советское время понятие "школьный рюкзак" практически не существовало. То, что сегодня кажется само собой разумеющимся — портфель с плечевыми ремнями — было настоящей редкостью и роскошью, доступной только избранным.

"Телеграф" расскажет, в чем носили книги советские дети. А также какие альтернативы есть сегодня.

Сумки вместо рюкзаков

Большинство советских школьников носили учебники и тетради в простых кожаных или дерматиновых сумках с короткой ручкой. Эти портфели напоминали скорее дипломаты взрослых, чем современные детские рюкзаки. Классическая модель имела прямоугольную форму, две металлические застежки-замочки и крепкую ручку для ношения в руке.

Изготавливались такие сумки преимущественно из коричневой или черной искусственной кожи. Более привлекательные модели могли украшаться яркими аппликациями или изображениями популярных мультипликационных героев.

Пакеты как альтернатива

Для семей с особо затруднительным материальным положением даже искусственно-кожаная сумка была недостижимой мечтой. В таких случаях дети ходили в школу с бумажными или полиэтиленовыми пакетами, в которых носили учебники, тетради и другие школьные принадлежности.

Это было настолько распространенным явлением, что не вызывало особых насмешек или осуждения среди одноклассников. Ведь многие понимали реалии того времени. Главное было получать знания, а в чем носить учебники – дело второстепенное.

Контраст с настоящим

Современные дети живут в совершенно иной реальности. Полки магазинов ломятся от разнообразия школьных рюкзаков, портфелей и сумок на любой вкус и кошелек. Эргономичные модели с ортопедической спинкой, водоотталкивающие ткани, многочисленные отделения и карманы, яркие дизайны с любимыми героями – все это стало обычной нормой.

Для старшеклассников родители охотно покупают более взрослые и стильные варианты – от спортивных рюкзаков до элегантных кожаных сумок. Выбор настолько велик, что главная проблема заключается не в том, где найти портфель, а в том, какой именно выбрать из сотен доступных вариантов.

