Современные дети этого никогда не поймут, а в СССР ранец в школу был роскошью
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Сейчас такое можно увидеть на платформах по продаже винтажных вещей
В советское время понятие "школьный рюкзак" практически не существовало. То, что сегодня кажется само собой разумеющимся — портфель с плечевыми ремнями — было настоящей редкостью и роскошью, доступной только избранным.
"Телеграф" расскажет, в чем носили книги советские дети. А также какие альтернативы есть сегодня.
Сумки вместо рюкзаков
Большинство советских школьников носили учебники и тетради в простых кожаных или дерматиновых сумках с короткой ручкой. Эти портфели напоминали скорее дипломаты взрослых, чем современные детские рюкзаки. Классическая модель имела прямоугольную форму, две металлические застежки-замочки и крепкую ручку для ношения в руке.
Изготавливались такие сумки преимущественно из коричневой или черной искусственной кожи. Более привлекательные модели могли украшаться яркими аппликациями или изображениями популярных мультипликационных героев.
Пакеты как альтернатива
Для семей с особо затруднительным материальным положением даже искусственно-кожаная сумка была недостижимой мечтой. В таких случаях дети ходили в школу с бумажными или полиэтиленовыми пакетами, в которых носили учебники, тетради и другие школьные принадлежности.
Это было настолько распространенным явлением, что не вызывало особых насмешек или осуждения среди одноклассников. Ведь многие понимали реалии того времени. Главное было получать знания, а в чем носить учебники – дело второстепенное.
Контраст с настоящим
Современные дети живут в совершенно иной реальности. Полки магазинов ломятся от разнообразия школьных рюкзаков, портфелей и сумок на любой вкус и кошелек. Эргономичные модели с ортопедической спинкой, водоотталкивающие ткани, многочисленные отделения и карманы, яркие дизайны с любимыми героями – все это стало обычной нормой.
Для старшеклассников родители охотно покупают более взрослые и стильные варианты – от спортивных рюкзаков до элегантных кожаных сумок. Выбор настолько велик, что главная проблема заключается не в том, где найти портфель, а в том, какой именно выбрать из сотен доступных вариантов.
Ранее "Телеграф" писал, о чем мечтали советские школьники.