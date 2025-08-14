Клопотенку таке і не снилось. Чим годували школярів в СРСР

Різноманіттям і користю не пахло

Школярі в СРСР у шкільних їдальнях практично не бачили по-справжньому корисної їжі. Радянська система громадського харчування в освітніх закладах була побудована на принципах економії та масового виробництва, а не на турботі про збалансоване харчування дітей.

"Телеграф" ролзповість, чим годували дітей в школі. Окрім цього, як харчуються зараз.

Радянське меню: смачно, але не корисно

Типове меню радянської шкільної їдальні включало страви, які сьогодні дієтологи назвали б "харчовою катастрофою". Стандартний шкільний обід складався з борщу з великою кількістю капусти, горохового супу з "резиновими" шматочками м'яса та молочних супів з макаронами або крупами.

Молочний суп

На другі страви подавали котлети з невизначеного походження м'яса, макарони з маслом або підливкою, каші з великими шматками масла та картопляне пюре з сосисками. Запивали все це компотом з сухофруктів або консервованих фруктів, киселем, а на десерт давали булочки з повидлом або печиво.

Кисіль

Проблеми радянського підходу

Головною проблемою радянської системи шкільного харчування була надмірна калорійність при низькій поживній цінності. У раціоні практично були відсутні свіжі овочі та фрукти, натомість переважали вуглеводи та жири над білками та вітамінами. Меню залишалось одноманітним протягом тижня, а якість продуктів страждала через централізовану систему постачання.

Сучасне шкільне харчування: новий підхід

Сьогодні принципи організації шкільного харчування кардинально змінились. Сучасні програми харчування в школах України базуються на рекомендаціях Всесвітньої організації охорони здоров'я та включають свіжі овочі та фрукти щоденно, нежирні сорти м'яса та риби, цільнозернові продукти, молочні продукти з низьким вмістом жиру при обмеженні солі, цукру та трансжирів.

Нові принципи здорового харчування передбачають контроль калорійності відповідно до вікових потреб, достатню кількість білків, вітамінів та мінералів, різноманітність страв протягом тижня та урахування індивідуальних потреб дітей, таких як алергії чи діабет.

За даними Міністерства охорони здоров'я України, впровадження нових стандартів шкільного харчування з 2017 року призвело до покращення показників здоров'я школярів.

