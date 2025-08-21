Гороскоп на 22 серпня: серйозні покупки у Терезів, повага оточуючих у Скорпіонів

Ця доба дасть багатьом можливість швидко просунутися у справах

У 2025 році на представників багатьох знаків Зодіаку чекають серйозні життєві зміни. А зараз "Телеграф" пропонує гороскоп на завтра, 22 серпня, щоб ви знали, чого чекати від цієї п’ятниці.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Сприятливо мріяти про подорожі, будувати плани та прокладати нові маршрути. Краще рухатися без нічого — важких думок і негативної енергії. Зосередженість на позитиві допоможе не збитися з курсу.

Телець (21 квітня — 21 травня)

День обіцяє позитивні події. Всесвіт підтримує ваші починання та допомагає у досягненні цілей. Імовірність програти мінімальна, але ризики можуть виникнути, якщо проявляти егоїзм або порушувати обіцянки.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Ця п’ятниця відкриває можливість швидко просунутися вперед. Однак завтра важливо вчасно зупинитися і не перебрати міру: надмірна ейфорія може призвести до переоцінки своїх сил та ситуації.

Рак (22 червня — 22 липня)

День сприятливий для фізичної активності: корисно більше рухатися, гуляти, менше піддаватися лінощам. Робоча рутина не принесе втоми, якщо не відкладати важливі завдання на потім.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Простіше справлятиметься зі справами, що вимагають уважності та посидючості. Головне — знаходити спільну мову з оточуючими та враховувати інтереси колективу, інакше результат може виявитися не таким, на який ви розраховували, та порушити гармонію.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Намагайтеся присвячувати час творчості. Тим Дівам, хто зайнятий фізичною працею, важливо уникати перевтоми. Найкращі ліки проти втоми та проблем — спілкування з добрими та життєрадісними людьми.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

День підходить для серйозних придбань – особливо нерухомості. Успішними у цей день можуть стати угоди, ділові переговори та навіть судові розгляди.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Головне цієї п’ятниці — зберігати свою сутність. Не потрібно винаходити велосипед або вдаватися до хитрощів — просто будьте собою. Щирість і відкритість допоможуть заслужити на повагу оточуючих.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Не намагайтеся "брати силою" цілі, які поки що недосяжні, адже завтра вдалий результат багато в чому залежить від терпіння. Проявіть винахідливість та спробуйте нестандартні підходи — саме вони допоможуть вирішити поточні завдання.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Важливо убезпечити себе від негативного впливу ззовні та по можливості уникати спілкування з неприємними людьми. День чудово підходить для духовних практик – медитацій чи молитви. Також вдалим буде шопінг.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

У цей день особливо сприятлива фінансова активність: покупки, обмін валюти, інвестиції у нові проєкти. Люди тягнуться до тих, хто випромінює доброзичливість та позитив. Компроміси підуть лише на користь.

Риби (20 лютого — 20 березня)

День наповнений стійкою, "земною" енергією, яка допомагає розвивати організованість та самодисципліну — якості, необхідні для досягнення успіху. Це гарний час, щоб зміцнити свої позиції та надалі стабілізувати життя.