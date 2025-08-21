Гороскоп на 22 серпня: серйозні покупки у Терезів, повага оточуючих у Скорпіонів
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Ця доба дасть багатьом можливість швидко просунутися у справах
У 2025 році на представників багатьох знаків Зодіаку чекають серйозні життєві зміни. А зараз "Телеграф" пропонує гороскоп на завтра, 22 серпня, щоб ви знали, чого чекати від цієї п’ятниці.
Овен (21 березня — 20 квітня)
Сприятливо мріяти про подорожі, будувати плани та прокладати нові маршрути. Краще рухатися без нічого — важких думок і негативної енергії. Зосередженість на позитиві допоможе не збитися з курсу.
Телець (21 квітня — 21 травня)
День обіцяє позитивні події. Всесвіт підтримує ваші починання та допомагає у досягненні цілей. Імовірність програти мінімальна, але ризики можуть виникнути, якщо проявляти егоїзм або порушувати обіцянки.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Ця п’ятниця відкриває можливість швидко просунутися вперед. Однак завтра важливо вчасно зупинитися і не перебрати міру: надмірна ейфорія може призвести до переоцінки своїх сил та ситуації.
Рак (22 червня — 22 липня)
День сприятливий для фізичної активності: корисно більше рухатися, гуляти, менше піддаватися лінощам. Робоча рутина не принесе втоми, якщо не відкладати важливі завдання на потім.
Лев (23 липня — 23 серпня)
Простіше справлятиметься зі справами, що вимагають уважності та посидючості. Головне — знаходити спільну мову з оточуючими та враховувати інтереси колективу, інакше результат може виявитися не таким, на який ви розраховували, та порушити гармонію.
Діва (24 серпня — 23 вересня)
Намагайтеся присвячувати час творчості. Тим Дівам, хто зайнятий фізичною працею, важливо уникати перевтоми. Найкращі ліки проти втоми та проблем — спілкування з добрими та життєрадісними людьми.
Терези (24 вересня — 23 жовтня)
День підходить для серйозних придбань – особливо нерухомості. Успішними у цей день можуть стати угоди, ділові переговори та навіть судові розгляди.
Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)
Головне цієї п’ятниці — зберігати свою сутність. Не потрібно винаходити велосипед або вдаватися до хитрощів — просто будьте собою. Щирість і відкритість допоможуть заслужити на повагу оточуючих.
Стрілець (23 листопада — 21 грудня)
Не намагайтеся "брати силою" цілі, які поки що недосяжні, адже завтра вдалий результат багато в чому залежить від терпіння. Проявіть винахідливість та спробуйте нестандартні підходи — саме вони допоможуть вирішити поточні завдання.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Важливо убезпечити себе від негативного впливу ззовні та по можливості уникати спілкування з неприємними людьми. День чудово підходить для духовних практик – медитацій чи молитви. Також вдалим буде шопінг.
Водолій (20 січня — 19 лютого)
У цей день особливо сприятлива фінансова активність: покупки, обмін валюти, інвестиції у нові проєкти. Люди тягнуться до тих, хто випромінює доброзичливість та позитив. Компроміси підуть лише на користь.
Риби (20 лютого — 20 березня)
День наповнений стійкою, "земною" енергією, яка допомагає розвивати організованість та самодисципліну — якості, необхідні для досягнення успіху. Це гарний час, щоб зміцнити свої позиції та надалі стабілізувати життя.