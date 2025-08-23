Гороскоп на 24 серпня: Близнюкам варто проявити ініціативу, а Ракам — уникати конфліктів

Зірки радять цього дня відкласти робочі справи

"Телеграф" представляє гороскоп на завтра, 24 серпня, для представників усіх знаків Зодіаку. Ми з’ясували, яких сюрпризів вам слід очікувати цієї суботи.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Початок дня Овнам краще присвятити турботі про себе — спорту, прогулянкам або будь-яким заняттям, які наповнюють енергією. Гарний настрій стане запорукою продуктивності.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Для Тельців завтра найважливіше гармонія та теплі стосунки з близькими. Проведіть час із сім’єю або другою половинкою, насолоджуючись простими радощами. Емоційний комфорт набагато цінніший за робочу активність.

Близнюки (21.05-21.06)

Цьому знаку в неділю варто проявити ініціативу, причому як на роботі, так і в особистому житті. Якщо всередині назріла потреба змін — не відкладайте, а сміливо дійте.

Рак (22 червня — 22 липня)

Представникам цього знаку завтра краще уникати гострих ситуацій та конфліктів. Фінансові ризики також будуть занадто високі, тому не варто робити великі покупки або інвестувати гроші в проєкти.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Левам потрібно завершити дрібні робочі завдання та подумати про майбутнє, склавши список пріоритетів. В особистому житті найважливіше проявити чуйність і розуміння до партнера.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Інтуїція завтра стане для Дів головним помічником. Довіряйте своїм відчуттям, особливо якщо хочете зробити серйозний крок чи прийняти рішення. В особистій сфері день сприятливий для щирої розмови.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Терезів чекає активний і насичений день, але ближче до середини можуть змінитися плани, з’явиться несподіваний клопіт. Поставтеся до цього спокійно, тому що нові обставини відкриють додаткові можливості.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Представникам цього знаку настав час задуматися про перепони, які заважають рухатися вперед. Страхи та сумніви варто залишити в минулому. Якщо Скорпіони зважаться на внутрішні зміни, вони відчують сильний приплив енергії.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Стрільців чекає насичений подіями день: зустрічі з друзями, нові ідеї та приємні сюрпризи. Можливі знайомства, які згодом стануть дуже важливими. Вечір ідеально підійде для відпочинку у хорошій компанії.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Краще відкласти робочі питання на потім, тому що вони здатні відібрати всі сили. Козерогам варто дозволити собі трохи відпочинку, присвятіть час тому, що приносить задоволення. У фінансовій сфері будуть корисні розумні витрати.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

З ранку представники цього знака відчують сильний приплив енергії та мотивації. Направте цей потік у правильне русло, і скоро з’являться перші результати. Найближчим часом на роботі на вас чекають приємні зміни, можливі грошові бонуси.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Рибам зірки радять завтра сповільнитися, щоб почути себе та свої бажання. Навіть якщо щось складатися не буде, це лише тимчасово. Життя саме підкаже правильний момент, і все прийде тоді, коли буде насправді необхідно.