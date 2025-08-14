Тут гості зустрічаються з покійними родичами: де у Вінниці є містичний готель (фото)

Навпроти будівлі й сьогодні можна побачити стилізований язичницький ідол

Серед історичних та містичних будівель Вінниці особливе місце займає готель "Савой", оповитий легендами та спогадами кількох епох. Ця будівля — одна з найвідоміших архітектурних пам'яток міста, яку часто зображають на туристичних магнітах і вітальних листівках.

"Телеграф" розповідає, які загадки приховує це місце. Готель виконаний у стилі модерн з елементами необароко.

За давніми легендами, на місці сучасного готелю колись розташовувалося язичницьке капище, де поклонялися Чорнобогу — божеству, яке, за повір'ями, забирало душі померлих у потойбічний світ. Головні обряди "задобрення" проводили у період зимового сонцестояння. Існують перекази, що саме в цей час мешканцям готелю протягом 5 ночей могли являтися померлі родичі або близькі друзі, аби поспілкуватися з ними.

Навпроти будівлі й сьогодні можна побачити стилізований язичницький ідол, який нагадує про ті давні часи.

Історія будівництва "Савою" розпочалася в 1912 році, коли місцевий купець Беріш Лехтман вирішив звести найрозкішніший готель у місті. Проєкт затверджував та контролював головний архітектор Вінниці Григорій Артинов. Відкриття відбулося в 1913 році, і заклад одразу вразив нововведеннями: 6 поверхів (найвища будівля того часу в місті), перший ліфт у Вінниці та заасфальтовані тротуари. Усередині працювали перукарня, ресторан, квітковий магазин, кондитерська, а на мансарді — зимовий сад.

Під час революційних подій 1917-19 років "Савой" став важливим політичним центром. Тут мешкали офіцери Ескадри повітряних кораблів, переховувалися представники польської еліти, а також проходили урядові зустрічі. У 1919 році, коли Вінниця стала тимчасовою столицею УНР, саме в "Савої" розміщувалася штаб-квартира уряду, а в травні того ж року тут обідали Юзеф Пілсудський та Симон Петлюра.

У радянський період будівлю використовували як адміністративний центр, а з 1930-х знову повернули до готельного призначення під назвою "Червона Вінниця". Під час Другої світової війни у 1944 році готель зазнав значних руйнувань, але був відбудований у 1953 році й отримав назву "Україна". Після проголошення незалежності України будівлю приєднали до готелю "Вінниця".

У 2010 році "Савой" передали в довгострокову оренду Вінницькому апеляційному адміністративному суду. Провели реставрацію, відновили мансардний поверх і створили невелику експозицію, присвячену його історії.

Готель розташований у центрі Вінниці по вулиці Соборній, 69.

Так, "Савой" поєднує в собі архітектурну велич, політичну історію та міські легенди, які продовжують хвилювати уяву вінничан та гостей міста.

