До нього їдуть з усієї України, щоб загадати бажання: де знаходиться цей "чарівний" міст (фото)

Історія, традиції та магія найулюбленішого символу закарпатської столиці

У самому центрі Ужгорода, там, де кришталево чисті води річки Уж розділяють Стару і Нову частини міста, стоїть справжня перлина архітектури. Це пішохідний міст, що вже понад століття залишається одним із найдорожчих символів закарпатської столиці.

Сьогодні, як і століття тому, міст продовжує бути справжнім серцем Ужгорода – місцем, де зустрічаються покоління, де народжуються історії кохання, де здійснюються мрії. "Телеграф" розповість про його історію детальніше.

Від дерева до каменю: історія довжиною в століття

Сучасний міст має багату історію, що сягає XIX століття. До 1893 року через річку Уж пролягав скромний дерев'яний міст, але стрімка ріка виявилася сильнішою за людські споруди – вона безжально розмила дерев'яну конструкцію.

Наприкінці XIX століття на його місці звели міцний кам'яно-металевий міст завдовжки майже 100 метрів. Ця інженерна споруда стала не просто переправою, а важливою транспортною артерією, що з'єднала дві частини міста, що розвивалися.

Залізний міст в Ужгороді

Особливе місце в історії мосту займає 1921 рік, коли саме цією переправою проїхав перший міський автобус Ужгорода. Цей момент символізував початок нової ери міського транспорту та модернізації міста.

Кам'яний міст сьогодні

Сьогодні міст кардинально змінив своє призначення — він використовується виключно для пішоходів. Це перетворення лише посилило його романтичну ауру та зробило ще більш привабливим для мешканців та туристів.

Міст виконує роль своєрідного сполучного мосту не лише в географічному, але й в символічному сенсі. З боку Старої частини міста він виходить на Театральну площу з її історичною атмосферою, а зі сторони Нової частини — на площу Петефі, створюючи зручний та мальовничий маршрут для прогулянок.

Міст з вечірньою підсвіткою

Міст бажань та закоханих сердець

За роки свого існування ужгородський пішохідний міст обріс численними повір'ями та традиціями, що робить його ще більш особливим місцем у серцях людей. Найпопулярнішою традицією є віра в те, що міст здатен виконувати бажання. Місцеві мешканці та туристи вірять: якщо під час переходу мостом загадати найзаповітніше бажання, воно неодмінно здійсниться. Ця традиція перетворила звичайну прогулянку в справжній ритуал надії та віри в майбутнє.

Особливе місце міст має в серцях закоханих. Молодята часто прикріплюють на поруччях замочки як символ міцності своїх відносин, а ключі кидають у води річки Уж. Вірять, що такий обряд захистить шлюб від усіх негараздів та подарує парі довге щасливе життя разом.

