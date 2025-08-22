"Росія — це зло та біль". Трагічна історія полоненого українця та його сина вразила мережу

Дописувач розповів, що не завжди повернення з полону буває урочистим

Історія родини українського військового Олександра Бойчука викликала резонанс у соцмережах. Його багаторічні поневіряння в полоні завершилися поверненням, але одночасно сім'я зазнала нової непоправної втрати.

Про це розповів журналіст і відеограф Богдан Кутєпов. Ця історія — про морського піхотинця й екскомандира корабля "Генічеськ".

Історія бійця

Олександр Бойчук зник у 2022 році під час спроби залишити оточений Маріуполь під виглядом цивільного. Тривалий час про його долю не було відомо. Останні свідчення вказували на те, що його затримали та катували, а потім слід обірвався. Лише згодом його впізнали на відео з колонії на окупованій території. Це підтвердило, що він живий.

Його дружина Оксана, яка також служить у Збройних силах, протягом місяців добивалася, щоб чоловіка внесли у списки для обміну. Нарешті, під час невеликого, неанонсованого обміну, у якому повернули 33 українських полонених, Бойчук опинився серед звільнених. За словами військового командування, російська сторона вимагала за нього одного 16 своїх військових, що свідчить про цінність командира для ворога.

Втім, повернення не було урочистим.

"Ми в розпачі дивилися всі фото й відео з полоненими від СБУ, ГУР, знайомих журналістів — адже ніде серед тих усіх лисих і худих, але щасливих, облич не було Бойчука. Тож знайте, що не всі повертаються з полону в комфортабельному автобусі, обгорнуті новенькими прапорами під оркестр та фотоспалахи. Як-от Олександр, якого везли тихо і в кареті "швидкої"", — написав журналіст Кутєпов.

За інформацією, отриманою від його родини, він перебуває в тяжкому фізичному стані, у нього діагностовано туберкульоз. Навіть дружині найближчим часом не дозволено з ним бачитися через стан здоров'я.

Трагедія після звільнення

Додатковим ударом стала новина про загибель сина військового В'ячеслава Бойчука. Він служив у ЗСУ, увесь час чекаючи повернення батька з полону. Втім, зустрітися їм так і не судилося: тіло В'ячеслава наразі неможливо евакуювати з району активних бойових дій.

Реакція суспільства

Публікація журналіста, який розповів цю історію, викликала значний відгук у соцмережах. Користувачі масово висловлюють співчуття родині, називаючи їхній досвід прикладом надзвичайних випробувань, з якими стикаються українські військові та їхні близькі.

"Яке ж пекло переживають свідомі українці", — пише одна жінка в коментарях журналістки Зої Казанжи, яка поділилася дописом. "Слів бракує…", — зазначає інша користувачка.

Що пишуть українці під дописом

Що пишуть українці під дописом

"Оце щоб кожен із нас знав і розумів, що таке Роciя. Це — зло та біль", — підсумував Кутєпов.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Юлія Ростовська, дружина українського прикордонника Сергія Ростовського, який уже четвертий рік перебуває в російському полоні разом із побратимами, створила пісню "Поверни". Вона сподівається, що композиція стане гімном підтримки та символом віри для жінок, які чекають на своїх чоловіків і коханих.