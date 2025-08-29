Гороскоп на 30 серпня: вдалі покупки у Терезів, знак згори у Риб

Цього дня бездіяльність прирівнюється до поразки

У 2025 році у багатьох знаків Зодіаку очікуються значні життєві зміни. Тим часом "Телеграф" пропонує гороскоп на завтра, 30 серпня, щоб ви знали, чого чекати від цієї суботи.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Бездіяльність у цей день може обернутися втраченою нагодою. Не відкладайте важливі справи на потім. Удача буде на боці амбітних Овнів, які готові долати перешкоди та не здаватися перед труднощами.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Поставте завтра перед собою ціль на місяць і поступово рухайтеся до неї. За один день повністю її реалізувати навряд чи вийде, але послідовні дії незабаром дадуть результат.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Особливу увагу цієї суботи потрібно приділити здоров’ю. День підходить для занять спортом та відмови від шкідливих звичок. Нові робочі ідеї намагайтеся оцінювати критично і не поспішайте приймати рішення.

Рак (22 червня — 22 липня)

Відмінний час, щоб оновити образ, перебрати гардероб та пройти ділові онлайн-співбесіди. Можливі ситуації, які вимагають ухвалення важких рішень — інтуїція та впевненість у собі допоможуть знайти правильний вибір.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Краще зосередитись на майбутньому і відпустити те, що залишилося позаду. Уникайте завтра конфліктів, особливо з близькими та друзями. Цей день чудово підходить для покупок, розваг та приємного проведення часу.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Відмінний час для просування ідей на роботі та в бізнесі – керівництво прислухатиметься до ваших пропозицій. Але будьте уважні до заздрісників та недоброзичливців, які можуть проявити себе через шпильки та необґрунтовану критику.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

На перший план цього дня вийдуть стосунки та особисте життя. Самотні Терези зможуть зустріти свою другу половинку, а ті, хто вже в парі, перевести стосунки на новий рівень. Також день сприятливий для шопінгу та активного відпочинку.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Цього дня на Скорпіонів можуть очікувати цікаві пропозиції від оточуючих. Комусь запропонують новий проєкт на роботі, хтось отримає освідчення чи запрошення на побачення. Головне – не поспішати та зберігати обережність.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

З’явиться безліч можливостей, тому постарайтеся братися завтра за складні та важкі завдання. Щоб розв'язати робочі питання, важливо зосередитись на результаті — і він перевершить усі очікування.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Особисті стосунки можуть отримати несподіваний, але позитивний поворот. Сильна енергія дня дасть імпульс для значного поступу вперед. Зараз зручний момент для втілення найцікавіших ідей.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Цього дня харизма Водоліїв, енергетика та чарівність посиляться, що створить чудові шанси для знайомств та романтичних зустрічей. Ідеальний час для флірту, побачень та спілкування з сім’єю. Удача буде на вашому боці.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Перегляньте правила взаємодії з оточуючими. Цього дня Всесвіт може подати знак і вказати на людей, близькі стосунки з якими ускладнюють життя, приносять сумніви, тривогу і негатив.