"Мені сниться й досі": Залужний зізнався, які кошмари переслідують його все життя (відео)

Колишній Головком ЗСУ поділився своїми кошмарами

Валерій Залужний — колишній головнокомандувач Збройних Сил України, а нині надзвичайний і повноважний посол України у Великій Британії, який обійняв цю посаду з 9 травня 2024 року. Нещодавно генерал у відставці зізнався, які кошмари переслідують його все життя.

В інтерв’ю на ютуб-каналі "Нова українська школа" Валерій Федорович розповів про свою військову освіту. І, серед іншого, згадав, які сни йому сняться вже багато років після закінчення навчання.

Залужний, який змалку мріяв стати військовим, після школи та технікуму вступив на загальновійськовий факультет Одеського інституту Сухопутних військ. У 1997 році на відмінно закінчив навчання в інституті, і почав стрімко просуватися по службі, обіймаючи високі посади.

Валерій Залужний зізнався, що йому досі сняться кошмари про навчання

За словами генерала, система військового навчання та доцільність деяких предметів ще тоді викликала у нього питання. Так, наприклад, Залужний каже, що не розуміє, навіщо йому у військовому інституті викладали теорію машин і механізмів. І він, котрий любив вищу математику, боявся, що не здасть цей предмет.

А навіщо цей предмет? Я не знаю. Мені ось випускатися через півроку, мені дадуть 30 осіб і я проводитиму там заняття з вогневої, тактичної там підготовки. А я теорію машин і механізмів не здав. Мені сниться досі, що я не можу її здати. Це був такий брєд. Валерій Залужний

Зрештою він успішно закінчив навчання, був круглим відмінником. Однак, як каже Залужний, відлуння радянської системи освіти і зараз трапляюється у військових навчальних закладах.

