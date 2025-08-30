"Сходити на пси", "Хоч мак сій", "Хоч конем грай": лише одиниці розшифрують ці українські фразеологізми
Деякі з цих висловлювань вже майже забуті, але ми поспішаємо це виправити
Інтерес до української мови зростає не щодень, а щогодини, і дуже популярні нині рідкісні українські висловлювання та слівця.
Наприклад, список рідкісних, але цікавих фразеологізмів опублікували у популярному українському пабліку "Рух За мову".
Вибрали для вас кілька небанальних виразів, і пояснюємо, що кожен із них означає:
- Спіймати облизня — залишитися ні з чим.
- Сходити на пси, — зводити себе даремно.
- У свинячий голос, у собачий голос, — дуже пізно, невчасно, як рохкання свиней, що пізно повертаються з випасу, чи гавкіт собаки серед ночі.
- Хоч греблю гати, — дуже багато.
- Хоч з лиця воду пий, — так говорять про дуже красиву людину.
- Хоч кіл на голові теши, — цей вислів використовується для опису дуже неслухняної, впертої людини.
- Хоч конем грай, — коли так просторо, що можна гарцювати верхи на коні.
- Хоч лобом бийся, — коли становище настільки безперспективне, що залишається тільки битися головою об стіну.
- Як горох при дорозі, — так говорять про когось беззахисного.
- Як за водою піти, — безвісти зникнути.
- Як за гріш маку, — цей вислів використовують для опису ситуації, коли щось малоцінне є у великій кількості.
- Як із рогу достатку, — коли щось є в безмежній кількості.
- Як муха в окропі, — використовується для опису людини, яка невгамовно щось робить і теліпається, як муха в окропі.
- Хоч мак сій, — дуже тихо.
