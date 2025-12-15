Чи збільшилась травматичність у Києві через блекаути: цифри вас здивують

Довоєнний період виявився небезпечнішим

Відключення світла у Києві стали звичними через удари по енергетиці. Здавалося б, темрява на сходах та в під'їздах має збільшити кількість побутових травм серед мешканців столиці. Проте офіційні дані спростовують ці побоювання.

Що треба знати:

Довоєнний рік показав більше травм

Кількість виїздів швидкої знизилася

Темрява не призвела до сплеску нещасних випадків

Виявляється, кількість травм у столиці не зросла, а навіть зменшилася. Про це у відповідь на запит "Телеграфу" повідомили у Департаменті охорони здоров'я КМДА.

Редакція "Телеграфу" звернулася із запитом до Департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації, щоб з’ясувати, як змінилася кількість побутових травм у Києві на тлі регулярних відключень електроенергії. Йшлося про травми, через які кияни викликали швидку допомогу. Для порівняння запитували дані за кілька років — від довоєнного 2021-го до 2025 року.

Згідно з офіційною відповіддю, у 2021 році швидка допомога виїжджала на такі виклики 22 036 разів. У 2022 році кількість звернень зменшилася до 17 223. У 2023 році цей показник становив 19 910, а у 2024 році — 20 872 виклики.

У КМДА зазначили, що ці цифри охоплюють усі побутові травми без поділу на причини. Тобто у статистиці враховані всі випадки, коли люди отримували травми вдома або в повсякденному житті й зверталися по допомогу.

Окремо вказані дані за дев’ять місяців 2025 року. За цей період у Києві зафіксували 15 028 викликів швидкої допомоги через побутові травми.

Відповідь Департаменту охорони здоров'я КМДА

Якщо рахувати пропорційно, то за підсумками всього 2025 року кількість таких випадків може становити близько 20 тисяч. Саме стільки виходить при збереженні темпів, які фіксувалися протягом перших дев’яти місяців.

У відповіді КМДА також уточнили, що наразі окремої статистики саме щодо травм, пов’язаних із відключеннями світла, не ведуть. Дані відображають загальну кількість побутових травм у столиці за відповідні роки.

