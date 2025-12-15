У Генштабі армії РФ панує хаос: партизани з’ясували, у чому причина

Глава Кремля відчитав Валерія Герасимова за зрив поставлених термінів окупації кількох населених пунктів

Начальник Генерального штабу ЗС РФ Валерій Герасимов отримав "жорсткий рознос" від глави Росії Володимира Путіна за зрив дедлайнів щодо Куп’янська та Покровсько-Мирноградської агломерації. Результатом стало закидання фронту великою кількістю "м’яса", не зважаючи на втрати.

Що потрібно знати:

Генштаб ЗС РФ перебуває під жорстким тиском Путіна

Причиною є нездатність російської армії захопити Куп’янськ та Покровсько-Мирноградську агломерацію у поставлені терміни

Керівництво Генштабу ігнорує втрати, відправляючи в атаки велику кількість солдатів

Про це повідомляють партизани "АТЕШ" із посиланням на агентів серед російських офіцерів угруповання військ "Центр".

У публікації наголошується, що Генеральний штаб ЗС РФ зазнає жорсткого тиску з боку вищого політичного керівництва країни. Причиною напруги стала нездатність начальника Генштабу Валерія Герасимова виконати ключові стратегічні завдання у встановлені терміни — йдеться про захоплення Куп’янська та Покровсько-Мирноградської агломерації.

Куп’янськ Харківської області на карті Deep State

За словами офіцерів, які повернулися з відряджень до Генштабу, всередині головного органу військового управління панує дезорганізація: у кабінетах генерали відкрито обговорюють різкий і жорсткий рознос, влаштований їм "на самому верху".

Військово-політичне керівництво РФ, мабуть, усвідомлює реальний стан справ на фронті, попри публічні заяви про нібито давно зайняті українські населені пункти. Прагнучи привести обстановку на полі бою у відповідність до доповідей та політичних заяв, керівництво Генштабу, відправляє в атаки масові хвилі особового складу, фактично ігноруючи рекордні останнім часом втрати.

Покровськ Донецької області на карті Deep State

Варто нагадати, що найвище військово-політичне керівництво Росії включає главу Росії Володимира Путіна, який є Верховним головнокомандувачем, Міністра оборони Андрія Білоусова, начальника Головного військово-політичного управління МО РФ Віктора Горемикина, а також самого Герасимова.

Враховуючи, що йдеться про "жорсткий рознос", влаштований "на самому верху", можна впевнено стверджувати, що серйозну прочуханку Герасимов отримав особисто від керівника Кремля. Раніше начальник Генштабу був неодноразово помічений у публічній брехні Путіну про "перемоги" ЗС РФ.

Нагадаємо, на думку українського журналіста та політичного оглядача Віталія Портникова у Путіна великі плани на Куп’янськ. Глава Росії не зміг втілити їх у життя у 2022 році, але хоче реалізувати у 2026 році. Крім того, він намагається показати президенту США Дональду Трампу, що Україна нібито програє війну на полі бою.