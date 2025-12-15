Як "заточити" тендер за допомогою кіберножа: в Київському онкодиспансері назріває оборудка на сотні мільйонів

У листопаді 2025 року Київрада порадувала несподіваним рішенням: видатки на медицину збільшено на цілих 500 млн грн. Виявилося, що левова частка цих грошей, 360 млн грн, спрямують на одну єдину закупівлю – просунутий кіберніж для Київського міського онкодиспансеру. Тільки от у виробника цей апарат коштує у півтора-два дешевше, що вже вказує на чийсь явний інтерес у тендері. Та й доцільність його придбання фахівці ставлять під сумнів.

Про деталі можливої оборудки – у нашому матеріалі.

Мільйони на медицину, чи… комусь в кишеню?

6 листопада сесія Київської міської ради одноголосним рішенням підтримала збільшення видатків за програмою "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров’я столиці" на 2024–2027 роки. У поточному році фінансування на цю програму збільшили на 500 млн, про що відразу прозвітувалася голова профільної комісії Київради Марина Порошенко. Не забувши похвалитися, що завдяки цьому кроку Київський онкологічний диспансер отримає просунуте технічне рішення – сучасний кіберніж для проведення надскладних операцій.

До цього виділення коштів затвердили на засіданні комісії Київської міської ради з питань охорони здоров’я сім’ї, соціальної та ветеранської політики, на якому була присутня Тетяна Мостепан, нова очільниця медичного департаменту КМДА.

Як пише Lenta.ua, тендерні умови на кіберніж виписані так, що мова може йти лише про досить рідкісний пристрій – специфічний лінійний прискорювач американського виробництва CyberKnife компанії Accuray. За даними видання, потреба використання такого обладнання в Україні досить низька у порівняні з класичними прискорювачами.

"Висока технологічність цього обладнання призводить до того, що собівартість одного кіберножа становить собівартість 6-7 стандартних прискорювачів, а потреба у застосуванні настільки точного обладнання є менше ніж 10%", — зазначає видання.

Видання також звертає увагу на дивну вартість тендеру – 360 млн грн (близько або 7,3 млн євро), адже аналогічні апарати можна знайти за 4,3 млн євро. Звідки ж могла виникнути потреба у закупівлі саме такого кіберножа саме зараз та ще й за настільки сумнівною ціною?

Хто може стояти за оборудкою

Джерела редакції, знайомі з ситуацією зазначають, що насправді оборудка з купівлею цього обладнання готувалася ще кілька місяців тому. Але, найімовірніше, їй завадили зміни в керівництві Департаменту охорони здоров'я, який мав погодити таку закупівлю.

Головними дійовими особами можливої оборудки виступають керівництво КНП Київський міський клінічний онкологічний центр (замовник закупівлі), та ТОВ "УМТ+", найбільш імовірний переможець тендеру. А прикривати можливу схему, як пише низка ЗМІ, мав Олександр Добровський, той самий, який вважається куратором схем на медичних закупівлях, і діяльність якого пов’язують у тому числі з Тетяною Мастепан.

Ситуація, схоже, розгорталася наступним чином: спершу компанія "УМТ+", яка є ексклюзивним представником компанії-виробника кіберножа Accuray, домовляється з керівництвом Київського онкодиспансеру про поставки дорогого обладнання. "УМТ+" та медичний заклад вже давно пов’язують "тісні і дружні стосунки" — диспансер регулярно віддає фірмі Лаврентія ласі тендери, інколи вартістю десятки мільйонів гривень.

Одночасно йде лобіювання закупівлі кіберножа на рівні київської влади. У результаті Київрада під соусом "допомоги людям" на початку листопада виділяє на це кошти.

Вже 28 листопада оголошено тендер з строком проведення 5 грудня. Але тендер зупинили – одна із компаній на ринку медичного обладнання подала скаргу до Антимонопольного комітету, у якого логічно запитала – а чи законно, що технічні характеристики обладнання виписані виключно під одну компанію?

Зупинений тендер: що далі?

Наразі, прогнозують наші джерела, ситуація може розгортатися наступним чином. По перше, "УМТ+" буде пробувати шукати виходи на АМКУ, аби "збити" скаргу. Паралельно буде шукати компанію, яка при цьому матиме авторизацію на торги від "УМТ+" (але по факту продаватиме той самий ніж, який вже їде з Америки) аби вона подалася на тендер.

Також є інформація, що на тендер для створення вигляду "конкурентного середовища" будуть пробувати затягнути інші компанії – постачальників аналогічного обладнання (ймовірно, фірми з орбіти Бориса Литовського та Зази Берадзе). Втім, останнім у такому випадку доведеться "підмальовувати" власні рекламні проспекти, адже навряд чи щось із продукції, які вони постачають, відповідає специфікації кіберножа, який хоче продати Київському онкодиспансеру "УМТ+".

Як би не розгорталися події, вже зрозуміло, що вони навряд чи обійдуться без уваги правоохоронців. Цікаво лише, чи розуміє керівництво Київський онкодиспансеру, що його, фактично, втягнули у досить сумнівну оборудку? І чи дійсно потрібне йому це обладнання враховуючи всі можливі наслідки такої закупівлі? Інше питання до представників Київради та КМДА, які погоджували закупівлю – чи так має виглядати турбота про здоров’я онкохворих у Києві?

Редакція і надалі має намір спостерігати за цією закупівлею, аби побачити: чи вдасться під прикриттям гасел про допомогу населенню провести зухвалу оборудку з обладнання по завищеним цінам.

Ми звернулися із запитами на коментар до всіх сторін цієї закупівлі і продовжимо слідкувати за ситуацією.