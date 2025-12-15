Повітряні тривоги в Україні будуть оголошувати по-новому: що зміниться

Не всі області охопить нововведення

На території України запроваджують новий підхід до оголошення повітряних тривог — порайонне оповіщення. Поділ на райони запровадили в усіх областях, крім Донецької та Луганської. Це дозволяє оголошувати тривогу лише там, де є реальна загроза, а не по всій області.

Про зміни повідомила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко. Новий підхід має скоротити тривалість повітряних тривог у громадах, де небезпеки немає. Таке рішення, зазначає вона, давно просили бізнес і місцева влада, щоб уникнути простоїв у роботі підприємств.

З новим підходом, передача сигналу від Повітряних сил до ДСНС тепер займає 8–15 секунд замість кількох хвилин, що підвищує оперативність реагування. Система пройшла тестування у 13 регіонах і тепер розширена на майже всю країну.

"Новий підхід уже суттєво скоротив тривалість тривог. Найбільший ефект фіксуємо в Дніпропетровській області, там деякі громади отримали понад 100 додаткових діб без тривог", — повідомила Свириденко. За даними прем'єрки у Сумській області тривалість тривог скоротилася на 50 днів, у Харківській — більш ніж на місяць у деяких громадах.

Раніше "Телеграф" розповідав, що диференційовану систему почали запускати влітку. Зокрема у Харкові звітували, що кількість тривог в місті зменшилась на 40-50%, порівняно з областю.