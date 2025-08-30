"Сходити на пси", "Хоч мак сій", "Хоч конем грай": лишь единицы расшифруют эти украинские фразеологизмы

Некоторые из этих высказываний уже почти забыты, но мы спешим это исправить

Интерес к украинскому языку растет не по дням, а по часам, и весьма популярны сейчас редкие украинские высказывания и словечки.

К примеру, список редких, но интересных фразеологизмов опубликовали в популярном украинском паблике "Рух За мову".

Выбрали для вас несколько небанальных выражений, и объясняем, что каждое из них значит:

Спіймати облизня, — остаться ни с чем.

Сходити на пси, — изводить себя почем зря.

У свинячий голос, у собачий голос, — очень поздно, несвоевременно, как хрюканье свиней, поздно возвращающихся с выпаса, или лай собаки среди ночи.

Хоч греблю гати, — очень много.

Хоч з лиця воду пий, — так говорят об очень красивом человеке.

Хоч кіл на голові теши, — это выражение используется для описания очень непослушного, упрямого человека.

Хоч конем грай, — когда так просторно, что можно гарцевать верхом на лошади.

Хоч лобом бийся, — когда положение настолько безперспективно, что остается только биться головой о стену.

Як горох при дорозі, — так говорят о ком-то беззащитном.

Як за водою піти, — бесследно исчезнуть.

Як за гріш маку, — это выражение используют для описания ситуации, когда что-то малоценное имеется в большом количестве.

Як із рогу достатку, — когда что-то есть в безграничном количестве.

Як муха в окропі, — используется для описания человека, который неугомонно что-то делает и мельтешит, как муха в кипятке.

Хоч мак сій, — очень тихо.

