"Сходити на пси", "Хоч мак сій", "Хоч конем грай": лишь единицы расшифруют эти украинские фразеологизмы
Некоторые из этих высказываний уже почти забыты, но мы спешим это исправить
Интерес к украинскому языку растет не по дням, а по часам, и весьма популярны сейчас редкие украинские высказывания и словечки.
К примеру, список редких, но интересных фразеологизмов опубликовали в популярном украинском паблике "Рух За мову".
Выбрали для вас несколько небанальных выражений, и объясняем, что каждое из них значит:
- Спіймати облизня, — остаться ни с чем.
- Сходити на пси, — изводить себя почем зря.
- У свинячий голос, у собачий голос, — очень поздно, несвоевременно, как хрюканье свиней, поздно возвращающихся с выпаса, или лай собаки среди ночи.
- Хоч греблю гати, — очень много.
- Хоч з лиця воду пий, — так говорят об очень красивом человеке.
- Хоч кіл на голові теши, — это выражение используется для описания очень непослушного, упрямого человека.
- Хоч конем грай, — когда так просторно, что можно гарцевать верхом на лошади.
- Хоч лобом бийся, — когда положение настолько безперспективно, что остается только биться головой о стену.
- Як горох при дорозі, — так говорят о ком-то беззащитном.
- Як за водою піти, — бесследно исчезнуть.
- Як за гріш маку, — это выражение используют для описания ситуации, когда что-то малоценное имеется в большом количестве.
- Як із рогу достатку, — когда что-то есть в безграничном количестве.
- Як муха в окропі, — используется для описания человека, который неугомонно что-то делает и мельтешит, как муха в кипятке.
- Хоч мак сій, — очень тихо.
