"Сходити на пси", "Хоч мак сій", "Хоч конем грай": лишь единицы расшифруют эти украинские фразеологизмы

Валерия Куценко
Собрали подборку интересных фразеологизмов на украинском языке Новость обновлена 30 августа 2025, 09:27
Собрали подборку интересных фразеологизмов на украинском языке. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Некоторые из этих высказываний уже почти забыты, но мы спешим это исправить

Интерес к украинскому языку растет не по дням, а по часам, и весьма популярны сейчас редкие украинские высказывания и словечки.

К примеру, список редких, но интересных фразеологизмов опубликовали в популярном украинском паблике "Рух За мову".

Выбрали для вас несколько небанальных выражений, и объясняем, что каждое из них значит:

  • Спіймати облизня, — остаться ни с чем.
  • Сходити на пси, — изводить себя почем зря.
  • У свинячий голос, у собачий голос, — очень поздно, несвоевременно, как хрюканье свиней, поздно возвращающихся с выпаса, или лай собаки среди ночи.
  • Хоч греблю гати, — очень много.
  • Хоч з лиця воду пий, — так говорят об очень красивом человеке.
  • Хоч кіл на голові теши, — это выражение используется для описания очень непослушного, упрямого человека.
  • Хоч конем грай, — когда так просторно, что можно гарцевать верхом на лошади.
  • Хоч лобом бийся, — когда положение настолько безперспективно, что остается только биться головой о стену.
  • Як горох при дорозі, — так говорят о ком-то беззащитном.
  • Як за водою піти, — бесследно исчезнуть.
  • Як за гріш маку, — это выражение используют для описания ситуации, когда что-то малоценное имеется в большом количестве.
  • Як із рогу достатку, — когда что-то есть в безграничном количестве.
  • Як муха в окропі, — используется для описания человека, который неугомонно что-то делает и мельтешит, как муха в кипятке.
  • Хоч мак сій, — очень тихо.
Украинские фразеологизмы

