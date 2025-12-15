Перемовини в Берліні та масована атака дронів в Росії. Хронологія війни - день 1391

15 грудня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі понеділок, 15 грудня. Найважливішою темою обговорень поки є перемовини України та США у Берліні, які тривали 14 грудня понад 5 годин, і продовжаться далі. Переговорний процес з боку України цього разу очолює особисто президент Володимир Зеленський. Тим часом в низці регіонів продовжуються відключення електроенергії — місцями прогнозують по 5-6 відключень протягом дня.

Як проходить 1391-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 15 грудня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Представник Трампа Стів Віткофф повідомив, що під час зустрічі з Зеленським було досягнуто помітного прогресу щодо мирного плану.

Дрони масовано атакують Крим, Донецьк, Бєлгород, Курськ та ще низку областей Росії. Чекаємо хороших новин.

Тим часом карти бойових дій від DeepState станом на початок доби виглядають наступним чином:

Карта, де зараз йдуть бої в Сумській області

Карта бойових дій в Донецькій області DeepState 15.12.2025

Про те, що відбувалося 14 грудня, читайте у трансляції: Перемовини в Німеччині та просування РФ на Донеччині. Хронологія війни — день 1390

Із ситуацією в Україні 13 грудня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Зустрічі Зеленського з представниками Трампа та список політвʼязнів з Білорусі. Хронологія війни — день 1389

Про новини та події 12 грудня "Телеграф" розповідав тут: Трамп міг дозволити удари по танкерах РФ, а Туреччина відреагувала на обстріл судна. Хронологія війни — день 1388