Рідкісного хижака з Далекого Сходу помітили на Дніпропетровщині (відео)

Ця тварина не проти залізти в курник

Рідкісний єнот з’явився в Дніпро-Орельському заповіднику. У ставку зняли на відео уссурійського єнота – маленького хижака з Далекого Сходу. Він плаває, ховається в болотах і шкодить пташиним кладкам, а взимку впадає в сплячку, попередньо сильно набравши вагу.

Відповідні кадри оприлюднюють місцеві Telegram-канали. Цей вид зазвичай мешкає за тисячі кілометрів від України.

Уссурійський єнот — хижа всеїдна тварина з сімейства псових, яку в народі називають по-різному: мангут, єнотовидний собака або лисиця. Розміри у неї середні: довжина тіла близько 65-80 см, хвіст — до 25 см, вага влітку 4-6 кг, а взимку може досягати 10 кг.

Живе цей звір у лісах та лісостепах Далекого Сходу, Китаю, Монголії, Кореї, Японії та навіть на півночі В’єтнаму. У виборі житла невибагливий: займає нори борсуків та лисиць, може оселитися під корінням дерев, у буреломі, очереті або навіть у старих землянках та бліндажах.

Найактивніше єнотовидний собака в сутінках і вночі, але при сильному голоді виходить і вдень. Він не стільки мисливець, скільки збирач — обминає затишні куточки у пошуках їжі. Раціон у нього різноманітний: миші, комахи, молюски, риба, ягоди та падаль. Може поласувати й куркою, якщо пробереться до сільського курника.

До зими ці тварини помітно гладшають, запасаючи жир, і впадають у сплячку.

