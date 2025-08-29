Рус

"Павук-тигр" оселився у Чорнобильському заповіднику: який вигляд має рідкісний хижак (фото)

Марина Бондаренко
Рідкісний павук
Рідкісний павук. Фото Колаж "Телеграфу"

Цей вид не несе загрози для людини

Українська природа багато на рідкісні істоти, деякі з яких майже неможливо побачити. Одним з таких виявився великий павук, якого побачили у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику.

Цього яскравого павука називають аргіоп тигровий. Він ще відомий як павук-оса, адже на його тілі є жовто-чорно-білі смужки, що нагадують тигрову шкуру, написали у "Бородянка online" на Facebook.

Павук аргіоп тигровий
Який вигляд має павук

Для довідки

Аргіопа тигрова — великий павук, самки якого досягають до 2,5 см в довжину, а самці значно менші. Вони плетуть характерну круглу павутину, де в центрі є "ялинка". Мешкає цей вид на сухих луках, узліссях та в заростях, де є достатньо трави для кріплення тенет.

Павук аргіоп тигровий
Павутина павука

Основними жертвами аргіопи є коники, сарана та метелики. Павук нерухомо чекає на здобич у центрі своєї павутини, сидячи вниз головою. Цей вид активно полює в денний час, використовуючи свою павутину для ловлі комах.

Павук аргіоп тигровий
Як полює павук

На перший вигляд павук страшний, але він не становить небезпеки для людини. Його отрута слабка і призначена для паралізації дрібних комах. Укус можливий лише тоді, коли людина намагатиметься доторкнутись до павука. У такому випадку наслідки обмежуються легким почервонінням, подібним до укусу комара чи мурашки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що яскравого рідкісного птаха побачили в одному з міст України.

