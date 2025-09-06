Зі святом Михайлове чудо 2025! Гарні привітання у листівках та прозі для рідних та близьких

За старим стилем свято відзначають 19 вересня

Сьогодні, 6 вересня, згідно з новим церковним календарем, відзначають Чудо Архистратига Михаїла або як кажуть у народі — Михайлове чудо. Цього дня віряни вшановують архангела Михаїла, який вважається ватажком небесного воїнства.

У християнській традиції архангел Михайло посідає важливе місце, оскільки він не лише веде за собою воїнів на небі, а й зміг подолати самого диявола. А саме свято Михайлове чудо пов’язане з подією, що сталася у місті Хони, коли Михайло захистив мешканців села та врятував християнський монастир від великого потоку води.

"Телеграф" підготував до свята гарні листівки та привітання, які можна відправити у будь-якому месенджері. Привітайте рідних з Михайловим чудом і побажайте всього найсвітлішого в житті!

Зі святом Михайлове чудо 2025

Зі святом Михайлове чудо! Нехай архангел Михаїл охороняє вас і вашу родину від усього злого і небезпечного. Бажаю вам миру, любові й добра. Нехай ваше життя буде сповнене чудесами й благословеннями.

З Днем Михайлова чуда 2025

В цей світлий день хочу привітати вас з Михайловим дивом. Нехай це свято наповнить ваш дім радістю і теплом. Нехай архангел Михаїл заступає вас у всіх справах і дарує вам мудрість, силу і впевненість. Бажаю вам щастя і здоров’я.

Як привітати з Днем Михайлова чуда

Сердечно вітаю вас з чудовим святом Михайлове чудо. Нехай архангел Михаїл буде вашим захисником і покровителем. Нехай він оберігає вас від лиха, біди й негоди. Нехай він допомагає вам досягати своїх цілей і мрій. Бажаю вам успіху і процвітання.

Вітаємо зі святом Михайлове чудо

З нагоди свята Михайлове чудо хочу побажати вам всього найкращого. Нехай архангел Михаїл стоїть на вашому боці та підтримує вас у скрутну хвилину. Нехай він наповнює ваше серце світлом і надією. Нехай він приносить вам радощі й щирості.

Листівки зі святом Михайлове чудо

