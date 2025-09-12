В самому серці України є справжня Руська Поляна: чи має це село відношення до росіян

Достеменно невідомо, чому село отримало назву Руська Поляна, але є припущення

В Черкаській області є село Руська Поляна, перші згадки про нього датуються 1622 роком. Рівно 400 років потому, після початку повномасштабної війни Росії проти України, було зареєстровано петицію про перейменування села.

Найперша згадка про Руську Поляну міститься в "Люстраціях (описах) володінь Речі Посполитої воєводства Київського, Подільського і Брацлавського" 1622 року. З 1965 до 1990 року населений пункт мав статус селища міського типу. Згідно з переписом населення 2001 року в Руській Поляні мешкало 7908 осіб.

Це велика кількість жителів для села, на той час воно посіло 15-е місце в Україні за кількістю жителів. При цьому, 96,83% жителів заявили, що їхня рідна мова — українська. Російську назвали рідною лише 2,81%.

Руська Поляна - велике село

Руська Поляна

Версії походження назви села

Достеменно невідомо, чому село отримало назву Руська Поляна, але найбільш історично обґрунтованою вважають версію, що виходить зі зв’язки назв: росів – жителів долин річок Росі та Росави і полян – племен Середнього Подністров’я. До цієї версії схиляються краєзнавці Черкащини.

Після повномасштабно нападу РФ на Україну хотіли змінити назву села

На сайті міської ради Черкас 29 травня 2022 року зареєстрували петицію про перейменування села Руська Поляна. Її автор Денис Нечитайло обґрунтував сою пропозицію звірствами, які росіяни чинили та продовжують чинити в Україні. Проте петиція набрала лише 52 голоси з 500 необхідних.

Як розповідав "Телеграф", раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні є село з назвою всіх наших проблем. Воно розташоване на Хмельниччині.