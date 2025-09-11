В Україні є село з назвою всіх наших проблем: як воно звучить

На мапі України є село, яке могли назвати на честь наших щоденних проблем

У Шепетівському районі Хмельницької області розташоване село з дивною назвою, що звучить як діагноз для всіх, хто хоч раз стикався з бюрократією або любить робити з простого щось складне.

Населений пункт називається Заморочення — і це справжня назва на мапі України. Це маленьке село, в якому проживало лише 190 людей (станом на 2007 рік)

Хмельницька область давно відома своїми незвичайними топонімами, але Заморочення може випередити всіх конкурентів за оригінальністю. Назва села настільки влучно передає дух повсякденного життя пересічного українця, що здається вигаданою. Проте це не правда.

Село Заморочення входить до складу Михайлюцької сільської громади. Населений пункт розташований на правому березі річки Лизнівка, неподалік від села Городнявка.

Капличка у селі Заморочення - фото з групи "Ск Заморочення"

Через Заморочення проходить автомобільна дорога, а на південній околиці села пролягає залізнична колія Шепетівка-Звягель. Відстань до районного центру становить 22 кілометри.

Одна з перших письмових згадок про село датується 1906 роком, коли воно входило до складу Хролинської волості Ізяславського повіту Волинської губернії. Тоді в населеному пункті було 82 двори та 701 мешканець.

В'їзд у село

Походження незвичайної назви достеменно невідоме. Можливо, місцеві жителі довго "морочилися" з вибором імені для свого села або ж обрали таку назву зовсім з іншої причини.

В'їзд у село Заморочення, дорожній знак

Автобусна зупинка у селі

