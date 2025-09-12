В самом сердце Украины есть настоящая Русская Поляна: имеет ли это село отношение к россиянам

Доподлинно неизвестно, почему село получило название Русская Поляна, но есть предположение

В Черкасской области есть село Русская Поляна, первые упоминания о нем датируются 1622 годом. Ровно 400 лет спустя, после начала полномасштабной войны России против Украины, была зарегистрирована петиция о переименовании села.

Первое упоминание о Русской Поляне содержится в "Люстрациях (описаниях) владений Речи Посполитой воеводства Киевского, Подольского и Брацлавского" 1622 года. С 1965 по 1990 год населенный пункт имел статус поселка городского типа. Согласно переписи населения 2001 года в Русской Поляне проживало 7908 человек.

Это большое количество жителей для села, на то время оно заняло 15-е место в Украине по количеству жителей. При этом 96,83% жителей заявили, что их родной язык — украинский. Русский назвали родным лишь 2,81%.

Русская Поляна – большое село

Русская Поляна

Версии происхождения названия села

Доподлинно неизвестно, почему село получило название Русская Поляна, но наиболее исторически обоснованной считают версию, исходящую из связи названий: росов – жителей долин рек Роси и Росавы и полян – племен Среднего Поднестровья. К этой версии склоняются краеведы Черкасской области.

После полномасштабного нападения РФ на Украину хотели изменить название села

На сайте городского совета Черкасс 29 мая 2022 зарегистрировали петицию о переименовании села Русская Поляна. Ее автор Денис Нечитайло обосновал это предложение зверствами, которые россияне делали и продолжают поступать в Украине. Однако петиция набрала только 52 голоса из 500 необходимых.

