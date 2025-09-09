Тут немає бражки, зате є фортеця й цікава історія: де в Україні знайти село з хмільною назвою (мапа)

Це село зберігає багатовікову історію, цікаві археологічні знахідки та пам’ятки культури, що роблять село особливим на карті Поділля

Іноді назва населеного пункту може викликати усмішку або асоціації, далекі від реальності. Саме так відбувається з селом Брага на Хмельниччині, яке українці здебільшого пов'язують із домашньою "бражкою", хоча назва зовсім не має стосунку до алкогольного напою.

"Телеграф" розповідає про це село. Брагу можна знайти в Кам'янець-Подільському районі.

На протилежному березі Дністра розташоване місто Хотин Чернівецької області. У селі проживає всього 175 людей, серед яких є знавці старовинних методів варіння алкоголю.

Археологічні дослідження свідчать, що ще в давнину на території Браги існували залізоплавильні горни черняхівської культури. Перша письмова згадка про село датується серединою XVI століття, коли воно належало родині Ластовецьких. Пізніше село переходило у власність різних польських магнатських родів, серед яких — Язловецькі, Струси, Лянцкоронські, Скоповські, Йордани та Комари.

Місцевий сільський клуб

У 1621 році на території села було збудовано земляну фортецю "Олександрівське укріплення" з чотирма бастіонами та равеліном, яка слугувала оборонним пунктом під час Хотинської війни. Через Дністер зводився спеціальний міст для переправи військ. У подальші століття укріплення використовувалося як військовий табір для польських, українських, турецьких та російських військ. На мапах XIX століття укріплення позначалося як "Жванецьке укріплення" або "Бастіоний шанець".

Село пережило численні історичні потрясіння. Тут функціонувала поштова станція за російсько-польським договором у XVIII столітті, здійснювалась колективізація та розкуркулення за радянської окупації, а під час Голодомору 1932-1933 та в 1946-1947 роках місцеві мешканці зазнали голодних років. Внаслідок будівництва водосховища на Дністрі у 1980-х частина села була затоплена.

Панорама села Брага

На території Браги збереглися історичні пам'ятки: залишки земляної фортеці, костел-капличка, мавзолей Жебровських, польський цвинтар віком близько 300 років та Миколаївська церква, збудована у 1801 році.

Мавзолей Зебровських (Жебровських)

Миколаївська церква

Старий польський цвинтар Старий польський цвинтар Старий польський цвинтар

Із села відкривається мальовничий вид на Хотинську фортецю на протилежному березі річки.

Хотинська фортеця, як на долоні

Цікаво, що у світі існує ще одне поселення з назвою Брага — це місто та муніципалітет у Португалії, адміністративний центр округу та старійшого архієпископства. На відміну від української Браги, португальська має понад 175 тисяч мешканців і значну українську діаспору.

