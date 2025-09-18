Зможе сідати по команді та давати п'ять. Хитрощі у дресируванні кота

Ось декілька порад, які допоможуть вам виховати кошеня

Коти — дуже розумні істоти, і їх можна дресувати. Якщо ви принесли кошеня додому вперше, ми ділимося вісьмома порадами щодо дресування, зокрема:

Як привчити кошеня сидіти за командою

Дресування вашого кошеняти може початися з навчання простої поведінки, як-от сідати за командою. Відразу після того, як ви попросите кошеня сісти, ви можете скористатися клацанням або голосовими командами, як-от "так" і "молодець". Як тільки ваше кошеня сяде, витягніть нагороду, як-от ласощі або корм для котів. Якщо ваше кошеня намагається встати на задні лапи, щоб отримати нагороду, відсуньте ласощі, щоб показати, що йому або їй потрібно сісти, як ви наказали, щоб отримати нагороду.

Навчання кошеня впізнавати своє ім'я

Чудово мати кошеня, яке підходить до вас, коли його кличуть, але навчити кошеня вивчити своє ім’я займе деякий час і зусилля. Обов’язково використовуйте ім’я свого кошеняти щоразу, коли кличете його або її, тому що ви не хочете, щоб ваша кішка прибігла, коли ви скажете щось на кшталт: "Киця така мила". Вимовивши ім’я свого кошеняти, використовуйте ласощі, щоб винагородити його або її.

Як привчити кошеня користуватися лежаком

Навіть найзручніші котячі лежаки будуть корисні лише в тому випадку, якщо ви зможете навчити кошеня користуватися ними. Те ж саме стосується ящиків, оскільки у вас буде багато проблем, подорожуючи з котом, який не хоче бути в ящику. Ви можете почати з їжі як заохочення. Покладіть їжу для кошеняти на котяче ліжко або в ящик. Дозвольте кошеняті вільно користуватися цим простором, щоб ваш вихованець навчився ним насолоджуватися.

Дати лапу

Ця команда може бути використана для взаємодії з кішкою, надаючи їй можливість "подати лапу" у відповідь на ваш запит. Ключем до цього є також смаколики — витягуйте їх на руці, аби кіт до них тягнувся, наче дає вам "п'ять". Хоча коти не завжди реагують на команди так само як собаки, з часом та терпінням вони можуть вивчити деякі прості дії, які полегшать взаємодію з ними.

Раніше "Телеграф" розповідав, як навчити кота любити митися і не травмувати його психіку. Окрім того, ви можете дізнатися чому котяча м’ята викликає незвичайну поведінку у ваших улюбленців.