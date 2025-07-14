"Ваше котячество": кумедні тварини насмішили українців, рятуючись від спеки у Дніпрі (курйозне відео)
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Деякі коментатори позаздрили котику
Від нестерпної спеки в Україні рятуються як можуть і люди, і тварини. Курйозну картину зняли на відео у Дніпрі.
Відповідні кадри оприлюднюють місцеві Telegram-канали. На них можна побачити, як власниця кота та собаки розслаблюється у спекотний літній день. Вона зі своїми вихованцями влаштувала прогулянку річкою. І хоча кіт, очевидно, не особливо хотів промочити лапки, він все ж таки знайшов спосіб прохолодитися. Хитрун поплавав верхи на спині свого чотирилапого приятеля.
Смішне відео потішило українців у мережі, які почали писати кумедні коментарі. Деякі позаздрили котику та його винахідливості.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що курйозне відео із полтавського пляжу збирає перегляди. На ньому чоловік у традиційному арабському одязі ходить полтавським пляжем і фотографує себе. Автор повідомлення жартівливо зазначив, що в ОАЕ зараз "холодно" — там +50 у тіні, тому араби перебралися до нас.
Також ми писали про те, що на лимані на Одещині помітили незвичайний плавзасіб. Він привернув увагу оточуючих, які зняли його на відео.