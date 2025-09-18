Может садиться по команде и давать пять. Хитрости в дрессировке кота

Вот несколько советов, которые помогут вам воспитать котенка.

Кошки — очень умные существа, и их можно дрессировать. Если вы принесли котенка домой впервые, мы делимся восемью советами по дрессированию, в частности:

Как приучить котенка сидеть за командой

Дрессировка вашего котенка может начаться с обучения простому поведению, например садиться за командой. Сразу после того, как вы попросите котенка сесть, вы можете воспользоваться щелчком или голосовыми командами, как "да" и "молодец". Как только ваш котенок сядет, вытяните награду, например лакомство или корм для кошек. Если ваш котёнок пытается встать на задние лапы, чтобы получить награду, отодвиньте лакомство, чтобы показать, что ему или ей нужно сесть, как вы приказали, чтобы получить награду.

Обучение котенка узнавать свое имя

Прекрасно иметь котенка, который подходит к вам, когда его зовут, но научить котенка выучить свое имя займет некоторое время и усилия. Обязательно используйте имя своего котенка каждый раз, когда зовете его или его, потому что вы не хотите, чтобы ваша кошка прибежала, когда вы скажете что-то вроде: "Киса такая милая". Произнеся имя своего котенка, используйте лакомство, чтобы вознаградить его или его.

Как приучить котенка пользоваться лежаком

Даже самые удобные кошачьи лежаки будут полезны только в том случае, если вы сможете научить котенка пользоваться ими. То же касается ящиков, поскольку у вас будет много проблем, путешествуя с котом, который не хочет быть в ящике. Вы можете начать с еды как поощрение. Положите пищу для котенка на кошачью кровать или в ящик. Позвольте котенка свободно пользоваться этим пространством, чтобы ваш питомец научился им наслаждаться.

Дать лапу

Эта команда может быть использована для взаимодействия с кошкой, предоставляя ей возможность подать лапу в ответ на ваш запрос. Ключом к этому есть также вкусности — вытаскивайте их на руке, чтобы кот к ним тянулся, словно дает вам "пять". Хотя кошки не всегда реагируют на команды так же, как собаки, со временем и терпением они могут изучить некоторые простые действия, которые облегчат взаимодействие с ними.

