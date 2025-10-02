Популярна українка залишила слід у серці Грузії: там вулиця носить її ім'я вже 65 років (фото)

У грузинській столиці Тбілісі є вулиця, яка присвячена українській поетесі Лесі Українки

У центрі грузинської столиці, в районі Мтацмінда, розташована одна з найцікавіших і символічних вулиць — вулиця Лесі Українки. Вона носить її ім'я вже 65 років.

Вулиця Лесі Українки розташована в історичному районі Мтацмінда, у самому серці Тбілісі. Вона з’єднує проспект Руставелі з вулицею братів Зубалашвілі, як дізнався "Телеграф".

Забудова району вулиці розпочалася після приєднання Грузії до Росії. Тоді було розроблено план розвитку району з чітким прямокутним поділом.

Спершу вулиця носила назву Гімназійна — на її розі з проспектом Руставелі у 1825 році почали будувати гімназію, що визначила напрямок її розвитку. У радянський період, із 1923 року, вулицю перейменували на честь письменника Максима Горького. Свою теперішню назву вона отримала у 1960 році — на пошану видатної поетеси Лесі Українки.

Варто зазначити, що Леся Українка жила у Тбілісі в 1904–1905 роках. Будинок, де мешкала письменниця, зберігся й досі (вул. Вахтанга Мосідзе, 4). Саме у Грузії вона провела останні роки життя.

