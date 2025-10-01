За океаном є місто, що носить назву українського Львова: де його знайти (фото)

Лемберґ у канадській провінції Саскачеван — невелике місто, засноване переселенцями зі Львова

У світі чимало міст, назви яких перегукуються з українськими. Одним із таких прикладів є Лемберґ у канадській провінції Саскачеван.

Свою назву місто отримало завдяки вихідцям зі Львова, які заснували поселення у 1904 році, використавши тодішню німецьку назву рідного міста — Lemberg. Уже через три роки, у 1907-му, воно отримало статус міста, як дізнався "Телеграф".

Згідно з переписом 2001 року, у Лемберґу проживало 306 осіб, що на 13 менше, ніж під час попереднього підрахунку. А площа міста складає 2,67 км². Це як пройти 27 футбольних полів по 100 метрів.

Як можна побачити на Google.Maps, Лемберг — досить невелике містечко, де є школа, ресторани, кафе, рекреаційний центр, церква, магазини — загалом усі "базові" потреби для життя.

