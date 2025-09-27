Рус

Відважний вчинок українця увічнили в Празі: чиє ім'я носить міст (фото)

Марина Бондаренко
Празький міст імені українського військового Віталія Скакуна
Празький міст імені українського військового Віталія Скакуна. Фото Колаж "Телеграфу"

У Празі є міст, що з 22 квітня 2022 року отримав ім’я українського героя Віталія Скакуна

У столиці Чехії з 2022 року є залізобетонний автомобільний міст імені Віталія Скакуна, який ціною свого життя підірвав Генічеський міст в Україні.

Міст імені Віталія Скакуна, (чеською Skakunův most) — залізобетонний міст, який розташовано у найбільшому районі Праги. Він проходить між вулицями Коруновачна та Українських Героїв, як повідомив на своїй сторінці у Фейсбук український дипломат Євген Перебийніс.

Міст імені Віталія Скакуна у Празі, Чехія
Який вигляд має міст

Віталій Скакун — Герой України (посмертно). Він був сапером 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського. Він ціною власного життя, підірвав автомобільний міст Генічеськ — Арабатська Стрілка, щоб зупинити просування російських військ.

Віталій Скакун - Герой України
Віталій Скакун підірвав міст Генічеськ

Урочисте відкриття відбулось 22 квітня 2022 року. Крім того, поруч із цим мостом є російське посольство. Там символічно перейменували вулицю. Вона носить назву Українських героїв.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на околиці Лос-Анджелесу є куточок української культури. Там є вулиця, що носить ім'я політичного діяча.

