Відважний вчинок українця увічнили в Празі: чиє ім'я носить міст (фото)

У Празі є міст, що з 22 квітня 2022 року отримав ім’я українського героя Віталія Скакуна

У столиці Чехії з 2022 року є залізобетонний автомобільний міст імені Віталія Скакуна, який ціною свого життя підірвав Генічеський міст в Україні.

Міст імені Віталія Скакуна, (чеською Skakunův most) — залізобетонний міст, який розташовано у найбільшому районі Праги. Він проходить між вулицями Коруновачна та Українських Героїв, як повідомив на своїй сторінці у Фейсбук український дипломат Євген Перебийніс.

Який вигляд має міст

Віталій Скакун — Герой України (посмертно). Він був сапером 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського. Він ціною власного життя, підірвав автомобільний міст Генічеськ — Арабатська Стрілка, щоб зупинити просування російських військ.

Віталій Скакун підірвав міст Генічеськ

Урочисте відкриття відбулось 22 квітня 2022 року. Крім того, поруч із цим мостом є російське посольство. Там символічно перейменували вулицю. Вона носить назву Українських героїв.

