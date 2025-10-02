Популярная украинка оставила след в сердце Грузии: там улица носит ее имя уже 65 лет (фото)

В грузинской столице Тбилиси есть улица, которая посвящена украинской поэтессе Леси Украинки

В центре грузинской столицы, в районе Мтацминда, расположена одна из самых интересных и символических улиц — улица Леси Украинки. Она носит ее имя уже 65 лет.

Улица Леси Украинки расположена в историческом районе Мтацминда, в самом сердце Тбилиси. Она соединяет проспект Руставели с улицей братьев Зубалашвили, как узнал "Телеграф".

Застройка района улицы началась после присоединения Грузии к России. Тогда был разработан план развития района с четким прямоугольным разделением.

Сначала улица носила название Гимназическая — на ее углу с проспектом Руставели в 1825 году начали строить гимназию, что определило направление ее развития. В советский период, с 1923 года, улицу переименовали в честь писателя Максима Горького. Свое нынешнее название она получила в 1960 году — в честь выдающейся поэтессы Леси Украинки.

Стоит отметить, что Леся Украинка жила в Тбилиси в 1904-1905 годах. Дом, где жила писательница, сохранился до сих пор (ул. Вахтанга Мосидзе, 4). Именно в Грузии она провела последние годы жизни.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что за океаном есть город, носящий название украинского Львова.