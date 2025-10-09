Гороскоп на 10 жовтня: щасливі зміни у Левів, неприємна сцена у Козерогів

У спілкуванні з людьми завтра доведеться запастись терпінням

До кінця 2025 року багато знаків Зодіаку зіштовхнуться зі значними змінами у житті. А поки що "Телеграф" підготував гороскоп на завтра, 10 жовтня, щоб ви заздалегідь знали, чого чекати від нової п’ятниці.

Овен (21 березня — 20 квітня)

У спілкуванні запасіться терпінням: роздратування швидко пройде, якщо не піддаватися емоціям. Не поспішайте з висновками, дійте обдумано і не забувайте про здорову самокритику — вона допоможе побачити ситуацію у правильному світлі.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Намагайтеся завтра тримати свої плани при собі та уникати токсичних людей. Якщо розмова заходить у неприємне русло, м’яко переведіть її на нейтральні теми.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

День потребує рішучості. Працюйте з повною віддачею, не змінюйте своїм принципам і не ставтеся до справ абияк — недбалість може обійтися занадто дорого. Далекі поїздки та відрядження краще поки що відкласти.

Рак (22 червня — 22 липня)

Нічні світила зроблять вас трохи чутливішими, тому не застрягайте у спогадах про минуле. Краще спрямуйте енергію на підтримку оточуючих – допомога колегам та близьким повернеться вам сторицею.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Чекають щасливі зміни. Головне — не втрачати впевненості: наполегливість призведе до успіху та здійснення бажань. І навіть у найнасиченіший день знайдіть час для спілкування з коханою людиною – це допоможе зберегти гармонію та душевну рівновагу.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Цієї п’ятниці особливо важлива співпраця. Працюйте у команді, зміцнюйте партнерські зв’язки, не відмовляйтеся від взаємодопомоги. Уникайте зайвої самокритики і не дорікайте близьким без вагомих причин.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Всесвіт у цей день прихильний до представників вашого знака Зодіаку — нові справи будуть даватися легко, а перші кроки дадуть помітні результати. Добре піде адаптація до нових робочих умов.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Не бійтеся відстоювати свою позицію – робіть це з тактом та повагою. Якщо співрозмовник почне проявляти негатив, не піддавайтеся провокації: грубість завтра може мати неприємні наслідки у майбутньому. Проте день чудово підходить для початку ремонту або великих покупок.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Відмінний день для початку важливих справ — чи то ремонт, зміна роботи чи великі покупки. Нині вдалий час для переїздів та практичних рішень. Уникайте лінощів, апатії та впливу чужої думки — вони можуть уповільнити ваш прогрес.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Козероги можуть виявитися свідками неприємної сцени. Постарайтеся не засуджувати нікого, проявіть такт та емоційну підтримку. День сприятливий для нових знайомств та спілкування.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Не вносьте спонтанних змін до планів — краще дотримуватись наміченого графіка та уникати ризиків. Допомагайте близьким, але не забувайте про власні інтереси та пріоритети.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Щоб досягти успіху в коханні та справах, завтра важливо діяти рішуче і не сумніватися у собі. Деякі ситуації вимагатимуть миттєвої реакції, тому не відкладайте рішення. Однак, пам’ятайте — краще не переоцінювати свої сили.