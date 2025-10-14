Утеплити квартиру можна за копійки: українка показала три способи до 500 гривень (відео)

Ваша квартира стане відчутно теплішою без складного ремонту за смішні гроші

Опалювальний сезон щороку стає викликом для українців, особливо з огляду на високі тарифи й старі системи опалення в багатьох будинках. Але навіть без дорогого ремонту чи заміни вікон можна помітно підвищити температуру у квартирі — і витратити при цьому не більше ніж 500 гривень.

Користувачка ТікТок поділилася бюджетними, але дієвими методами, як утеплити квартиру.

Як утеплити оселю до 500 гривень

1. Тепловідбиваючий екран для батареї — до +2–3° у кімнаті

Батарея гріє не лише приміщення, але й стіну за собою. Щоб цього уникнути, варто встановити тепловідбиваючий екран — спеціальну фольговану підкладку, яку клеять безпосередньо позаду радіатора. Вона відбиває до 90% тепла назад у кімнату, тим самим підвищуючи температуру. Один рулон такої плівки, якого вистачить на три батареї, коштує близько 230 гривень.

2. Гумовий ущільнювач для вікон і дверей — мінус протяги

Протяги часто "крадуть" більше тепла, ніж здається. Простий і ефективний спосіб — гумовий ущільнювач, який наклеюють по периметру вікон і дверей. Він блокує щілини, через які виходить тепло та заходить холодне повітря.

Ціна такого ущільнювача стартує від 30 гривень. Встановлення не потребує інструментів чи досвіду — достатньо лише чистої поверхні.

Гумовий ущільнювач для вікон і дверей

3. Теплозберігаюча плівка для вікон — "подвійне скло"

Через вікна втрачається до 10% усього тепла у квартирі. Вирішити це можна за допомогою теплозберігаючої плівки, яку наклеюють на внутрішню поверхню скла. Така плівка створює ефект подвійного склопакета: температура в кімнаті може піднятися на 3–6°C. Вартість одного комплекту — від 280 гривень, і встановити її можна самостійно за кілька хвилин.

Теплозберігаюча плівка для вікон

