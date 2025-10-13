В Україні офіційно змінили дати опалювального сезону. Хто встигне замерзнути до його початку

Опалення включать пізніше, а виключать — пізніше

Опалювальний сезон в Україні розпочнеться пізніше, ніж зазвичай. У 2025 році опалення включать не з 15 жовтня (як раніше), а з 1 листопада.

Що треба знати:

Тепло в оселі українців подадуть на два тижні пізніше, ніж зазвичай

Субсидії на опалювальний період розраховуватимуть лише з дати старту опалювального сезону

"Мінусів" до кінця жовтня не прогнозується, але буде доволі прохолодно

Відповідне рішення ухвалив Уряд України, який вніс зміни до постанови № 1267. Опалювальний сезон почнеться з 1 листопада 2025 року та триватиме до 31 березня 2026 року. Раніше він починався 15 жовтня та завершувався 15 квітня. Тобто в цілому централізоване опалення подаватимуть на місяць менше, ніж у попередні роки.

Субсидії та пільги нараховуватимуть по-новому

Зазначається, що рішення ухвалено з урахуванням необхідності економії енергоресурсів, зміни кліматичних умов та забезпечення стабільності газового ринку в країні. Пільги та субсидії на опалення тепер нараховуватимуть на період з 1 листопада по 31 березня. Якщо ОСББ чи котельня подадуть тепло раніше, то пільги й субсидії не діятимуть за цей період.

Яка погода прогнозується у жовтні

За прогнозом Українського гідрометцентру, середня місячна температура повітря складає у жовтні складає 6-13 градусів із позначкою "плюс". Проте абсолютний мінімум температури повітря становить 5-16 градусів морозу, в північних, центральних, східних областях та в Карпатах місцями 17-23 градуси морозу.

Перехід середньої добової температури повітря через +8° у бік зниження відбувається у третій (у більшості північних областей — у другій) декаді жовтня, лише у південній частині країни та в окремих районах Закарпаття в першій декаді листопада, — розповіли в Укргідрометцентрі

За прогнозами синоптиків, у жовтні 2025 року середня місячна температура повітря очікується на рівні +7 +12 градусів. Це на 1 градус вище за норму.

Карта погоди на 18 жовтня

Де буде найхолодніше до кінця жовтня

У Києві жовтень не буде дуже холодним. Найнижчі градуси очікуються ночами 19 та 20 числа, буде всього +3.

У Харкові також за прогнозами синоптиків, стовпчики термометрів не опускатимуться нижче 3 градусів тепла. Морозу також не прогнозується.

У Дніпрі буде навіть тепліше. Найнижчий температурний показник також +3, але він буде лише раз за місяць, 15 жовтня.

На півночі України, у Сумах, у попередні дні жовтня погода в цілому буде прохолодніша. Проте морозу також не очікується.

У Львові з 15 по 20 жовтня ночами буде доволі холодно. Найхолодніше буде в ніч на 15 жовтня, лише 2 градуси тепла.

На температуру у квартирі без опалення дуже сильно впливає теплова інерція самої будівлі та зовнішні фактори. Дуже приблизно можна розрахувати, що за умови нічної температури на рівні +3, а денної на рівні +12 градусів, у квартирах без опалення буде близько 15 градусів тепла.

Як розповідав "Телеграф", нещодавно нардеп, ексміністр з питань житлово-комунального господарства Олексій Кучеренко попередив, що в Україні, враховуючи останні удари по видобутку газу, виникнуть проблеми з нестачею газу. Саме тому початок опалювального сезону будуть відкладати.