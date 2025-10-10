Коли немає світла, води чи газу: що можна швидко і легко приготувати без плити у блекаут

Коли немає електрики чи газу, важливо вміти готувати без плити

Коли у домі немає електрики, води чи газу, важливо не лише зберігати спокій, а й уміти готувати без плити. Через обстріли росіян української інфраструктури важливо навчитися жити, а не виживати.

У таких ситуаціях, коли багато населених пунктів занурюються у темряву, і немає можливості приготувати гарячий смачний обід чи вечерю, стануть у пригоді рецепти страв, які можна приготувати без використання електрики, води або газу. Наприклад, можна приготувати борщ, використовуючи термос, або вареники без окропу, пише rubryka.

Що приготувати з круп

Кускус – дрібна пшенична крупа, готується дуже швидко. Достатньо залити її водою у трохи більшому об'ємі, ніж сама крупа, накрити кришкою та почекати 15 хвилин.

Гречка не вимагає варіння: її можна просто залити окропом і залишити на 20-30 хвилин. Якщо використати холодну воду, знадобиться 5-10 годин. Крупа вже обсмажена та висушена, тому швидко набухає.

Перловка готується довше — близько 2-2,5 години з окропом у пропорції 1:2. Можна залити холодною водою у співвідношенні 1:3 і залишити настоюватися 24 години, додавши за бажання овочі або спеції. Щоб зберегти тепло, каструлю можна укутати ковдрою.

Страви із зернових

Фото: freepik

Вівсянку варити не обов’язково — достатньо залити окропом і почекати 15-20 хвилин, зайву воду злити. Інші пластівці (рисові, гречані, кукурудзяні) теж можна залити окропом чи молоком та додати сухофрукти, фрукти, мед, масло чи йогурт. Горохові пластівці можна їсти просто так або перетворити на суп з овочами, салом або копченостями.

Сублімовані продукти

Сучасні сублімовані продукти пропонують різноманітність: супи, борщі, пюре, плов, м’ясні каші, пасту, напої та десерти. Мінус — ціна приблизно 60 гривень за упаковку. Але мати вдома кілька таких "швидких" страв зараз дуже корисно. Приготування просте: залийте окропом, щільно закрийте пакет і зачекайте вказаний час.

Фото: freepik

Супи і страви у термосі

Овочевий суп: наріжте картоплю, моркву, цибулю, броколі та горошок. Залийте 2 склянками окропу та залиште на 1,5-2 години. М’ясо краще не додавати; для курячого супу можна використовувати бульйонний кубик та додати вермішель.

Борщ: у термосі швидко готується із борщовою заправкою. Пів банки борщу змішайте з м’ясом чи ковбасою, додайте зелень та часник, залийте окропом і настоюйте 20-30 хвилин.

Макарони: засипте макарони в термос, посоліть, залийте окропом і переверніть. Через 40 хвилин готове.

Сочевичний суп: замочену на ніч сочевицю змішайте з цибулею, морквою, шинкою, лавровим листком та бульйоном, залийте 300 мл окропу. Вариться у термосі 4 години.

Компот: ягоди або сухофрукти із цукром залийте окропом. Свіжі та заморожені будуть готові через 2-3 години, сухофрукти – 10-12 годин.

Що приготувати без води: ідеї

Яєчня-бовтанка та омлет готуються просто: з будь-якими добавками — овочами, ковбасою, сиром. Картоплю можна смажити, запікати в духовці, готувати "в мундирі" або по-сільському з олією та спеціями, додаючи овочі.

Фото: freepik

Тісто підходить для оладок, пирогів та піци — на молоці, мінералці, соку або квасі. Начинки різноманітні: зелена цибуля з яйцями, цибуля з рибою, м’ясне рагу, ковбаса, сир із сухофруктами, джеми. Салати — овочеві та фруктові, ретельно вимиті та за бажанням замочені в оцті.

М’ясо, риба, ковбаса, котлети, пельмені чи вареники – смажені чи запечені. Десерти: насіння чіа з молоком, йогуртом або соком, залишене на кілька годин або на ніч, перетворюється на пудинг. Можна додавати горіхи, шоколад та фрукти до смаку.

Додамо, що на особливу увагу в блекаут заслуговують сухі сніданки, які можна зберігати без холодильника, — пластівці, "подушечки" і кільця, які їдять з молоком, йогуртом, соком або просто так, а також різні перекуси: крекери, пластівці та енергетичні батончики.