Утеплить квартиру можно за копейки: украинка показала три способа до 500 гривен (видео)

Наталья Дума
Теперь вы не будете мерзнуть дома Новость обновлена 14 октября 2025, 19:44
Теперь вы не будете мерзнуть дома. Фото Сгенерировано ИИ, Телеграф

Ваша квартира станет ощутимо теплее без сложного ремонта за смешные деньги

Отопительный сезон каждый год становится вызовом для украинцев, особенно ввиду высоких тарифов и старых систем отопления во многих домах. Но даже без дорогого ремонта или замены окон можно заметно повысить температуру в квартире — и потратить при этом не более 500 гривен.

Пользователь ТикТок поделилась бюджетными, но действенными методами, как утеплить квартиру.

Как утеплить дом до 500 гривен

1. Теплоотражающий экран для батареи – до +2–3° в комнате

Батарея греет не только помещение, но и стену за собой. Чтобы этого избежать, следует установить теплоотражающий экран – специальную фольгированную подложку, которую клеят непосредственно позади радиатора. Она отбивает до 90% тепла в комнату, тем самым повышая температуру. Один рулон такой пленки, которого хватит на три батарейки, стоит около 230 гривен.

2. Резиновый уплотнитель для окон и дверей — минус сквозняк

Сквозняки часто "воруют" больше тепла, чем кажется. Простой и эффективный способ – резиновый уплотнитель, который наклеивают по периметру окон и дверей. Он блокирует щели, через которые выходит тепло и холодный воздух.

Цена такого уплотнителя стартует от 30 гривен. Установка не требует инструментов или опыта — достаточно чистой поверхности.

3. Теплосберегающая пленка для окон – "двойное стекло"

Через окна теряется до 10% всего тепла в квартире. Решить это можно с помощью теплосберегающей пленки, которую наклеивают на внутреннюю поверхность стекла. Такая пленка создает эффект двойного стеклопакета: температура комнаты может подняться на 3–6°C. Стоимость одного комплекта – от 280 гривен, и установить ее можно самостоятельно за несколько минут.

