Український Жіночий Конгрес-2025: що, де і коли

Пряма трансляція буде доступна з 10:00 23 жовтня

У Києві 23 жовтня відбудеться Український Жіночий Конгрес-2025. Це головна платформа країни, яка формує порядок денний в гендерній сфері.

Цьогорічний Конгрес пройде під гаслом "Сміливість бути собою" і буде присвячений історіям жінок, чия сміливість щодня змінює Україну.

Програма передбачає чотири дискусійні платформи:

Сміливість бути першими — про молодь, інновації та технології;

Сміливість бути видимими — про жінок у громадах та бізнесі;

Сміливість бути у владі — про політичну участь і лідерство;

Сміливість бути різними — про різноманіття та інклюзію.

Під час Конгресу відбудеться також оголошення переможниці Відзнаки імені Мері О’Хейген, яку щороку вручає Український Жіночий Конгрес. В УЖК натякнули, що цього року Відзнаку отримає жінка з найтеплішим позивним у Збройних Силах України.

"Цього року наш Конгрес відбудеться під гаслом "Сміливість бути собою". Переможниця нашої Відзнаки саме така — смілива, і її сміливість веде за собою інших. Тож не пропустіть трансляцію Українського Жіночого Конгресу 23 жовтня!", — зазначила співзасновниця і директорка Конгресу Світлана Войцеховська.

"Ми хочемо, щоб під час Конгресу історії сміливих жінок стали видимими. Адже саме ці історії щодня змінюють країну, надихають на нові звершення і дають рольові моделі для молоді", — підкреслила співзасновниця УЖК, народна депутатка Марія Іонова.

"Сміливість бути собою — це історії жінок, які живуть, працюють і беруть на себе відповідальність попри війну. Це також сміливість допомагати іншим бути сміливими", — додала співзасновниця Конгресу, віцеспікерка Верховної Ради України Олена Кондратюк.

Організатори обіцяють секретних гостей і несподівані формати виступів, які стануть частиною цьогорічної програми.

Український Жіночий Конгрес-2025 відбудеться в офлайн- та онлайн-форматах. Пряма трансляція буде доступна з 10:00 у четвер, 23 жовтня, на офіційному сайті УЖК, YouTube-каналі (українською та англійською мовами) та Facebook-сторінці Конгресу.

Український Жіночий Конгрес — це унікальний національний майданчик для просування політики рівності в Україні. Заснований у 2017 році. Завдяки діяльності Конгресу в Україні було, зокрема, скасовано заборону на 450 "чоловічих" професій для жінок, ухвалено гендерну квоту на виборах, жінки отримали доступ до вищої військової освіти та дозвіл обіймати бойові офіцерські посади.