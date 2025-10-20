Украинский Женский Конгресс-2025: что, где и когда

Прямая трансляция будет доступна с 10:00 23 октября

В Киеве 23 октября пройдет Украинский Женский Конгресс-2025. Это главная платформа страны, которая формирует повестку дня в гендерной сфере.

Конгресс этого года пройдет под лозунгом "Смелость быть собой" и будет посвящен историям женщин, чья смелость ежедневно меняет Украину.

Программа предусматривает четыре дискуссионные платформы:

Смелость быть первыми — о молодежи, инновациях и технологиях;

Смелость быть видимыми – о женщинах в громадах и бизнесе;

Смелость быть у власти — о политическом участии и лидерстве;

Смелость быть разными — о разнообразии и инклюзии.

Во время Конгресса состоится также объявление победительницы Награды имени Мэри О’Хейген, которую ежегодно вручает Украинский Женский Конгресс. В УЖК намекнули, что в этом году Знак отличия получит женщина с самым теплым позывным в Вооруженных Силах Украины.

"В этом году наш Конгресс состоится под лозунгом "Смелость быть собой". Победительница нашей Награды именно такая — смелая, и ее смелость ведет за собой других. Не пропустите трансляцию Украинского Женского Конгресса 23 октября!" — отметила соучредительница и директор Конгресса Светлана Войцеховская.

"Мы хотим, чтобы во время Конгресса истории смелых женщин стали видимыми. Ведь именно эти истории ежедневно меняют страну, вдохновляют на новые свершения и дают ролевые модели для молодежи", — подчеркнула соучредитель УЖК, народный депутат Мария Ионова.

"Смелость быть собой — это истории женщин, которые живут, работают и берут на себя ответственность, несмотря на войну. Это также смелость помогать другим быть смелыми", — добавила соучредитель Конгресса, вице-спикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк.

Организаторы обещают секретных гостей и неожиданные форматы выступлений, которые станут частью программы.

Украинский Женский Конгресс-2025 состоится в офлайн- и онлайн-форматах. Прямая трансляция будет доступна с 10:00 в четверг, 23 октября, на официальном сайте УЖК, YouTube-канале (на украинском и английском языках) и Facebook-странице Конгресса.

Украинский Женский Конгресс – это уникальная национальная площадка для продвижения политики равенства в Украине. Основан в 2017 году. Благодаря деятельности Конгресса в Украине был, в частности, отменен запрет на 450 "мужских" профессий для женщин, принята гендерная квота на выборах, женщины получили доступ к высшему военному образованию и разрешение занимать боевые офицерские должности.