Живі квіти та ритуальні вінки: коли доречно їх прибирати з могилок

Більшість вінків мають хвойні гілочки, які символізують вічність та переродження душі

Під час поховання людини існує чимало традицій, які передаються з покоління в покоління. Серед них й покладання вінків на могилки. І тут виникає питання: коли ці квіти можна прибирати і що з ними робити.

"Телеграф" розповість, коли найкраще позбуватись вінків та що про це каже церква. Зауважимо, що між використання штучних квітів та живих фактично немає різниці, однак перший варіант вважається менш екологічним.

Коли можна прибирати вінки з могил

Вінки, як і квіти на могилках, символізують повагу до пам'яті покійного. Живі композиції зазвичай мають хвойні гілочки, які символізують відродження та вічність. Тут йдеться саме про вічність душі та її переродження. За православними канонами живі квіти можна прибирати з могилки після 9 днів, а штучні — після 40 днів від смерті.

Однак, якщо квіти втратили свій вигляд раніше і це бентежить близьких, можна прибирати раніше чи пізніше. У будь-якому випадку покладання квітів до могилки — це прояв любові до померлого, а чистота на місці поховання сприяє душевному спокою родичів.

Ритуальні вінки

Коли не можна прибрати на кладовищі

Є святкові дні, коли прибирання могилок не вітається, але церква не забороняє його. Раніше неділя вважалась вихідним, щоб люди могли присвятити час службі у храмі та Богу, зараз же в цьому такої потреби немає. Але все ж прибирання на великі церковні свята не вітається.

Як правильно доглядати могилу

Окрім регулярного прибирання та підпушення землі, досить доречним буде посадити на могилі квіти. Звісно, якщо немає пам'ятника або якщо він є, то залежно від його форми. Зазвичай рекомендують використовувати прості квіти — чорнобривці, маргаритки, петунії. Тобто ті, рослини, які не вибагливі до поливу чи догляду.

Могили військових на Краснопільському кладовищі у Дніпрі

Саджати троянди чи хризантеми можна в тому випадку, якщо є можливість регулярно їх поливати та доглядати. Також не варто забувати і про перевірку стійкості пам’ятника — у разі перекосу бажано якнайшвидше усунути проблему.

Як правильно утилізувати вінки

Утилізація вінків та живих квітів з могилок має відбуватись правильно. Їх не можна спалювати, а краще викидати у спеціальні смітники. Штучні вироби часто виготовляються з матеріалів, що погано розкладаються та шкодять екології. Тому важливо утилізувати їх обережно і правильно, не завдаючи шкоди довкіллю.

Раніше "Телеграф" розповідав, що робити, якщо близька людина померла за кордоном.