Взяв за дружини агентку, й не один раз: яка історія кохання таїлась у житті Володимира Сосюри

Письменник Сосюра носив свою жінку Марію на руках

Народжений на Донеччині у шахтарській родині, Володимир Сосюра виріс найвідомішим українським поетом XX століття. Його життя було сповнено успіхів, кохання та складних випробувань,

В житті Сосюри відігравала велику роль його дружина Марія Данілова. Вона виявилась агенткою НКВС і писала доноси на друзів чоловіка. Однак йому це не завадило одружитись з нею вдруге. Що то за цікава історія, розповість "Телеграф".

Видатний письменник Володимир Сосюра

На початку січня 1898 року у Дебальцеве (Донецька область) народився майбутній поет Володимир Сосюра. Він виріс у великій багатодітній родині шахтаря французького походження та пережив численні переїзди через роботу батька. З 11 років Володимир сам заробляв на життя. Писати вірші він почав із 14 років, а перші публікації з’явилися у 1917 році.

Після громадянської війни Сосюра навчався у Харкові та працював у різних літературних організаціях. Його перша збірка "Поезії" вийшла 1921 року, а згодом популярність принесли поема "Червона зима" та інші твори. Він був двічі одружений: перший шлюб у 1922 році дав йому двох синів, другий — у 1931-му з Марією Даниловою, з якою народився син Володимир.

Сосюра активно працював над літературою, перекладав Пушкіна, Лермонтова, Блока, видавав збірки та поеми, брав участь у фронтових видавництвах під час Другої світової. Він отримав Сталінську премію (1948) і Шевченківську премію (1963), проте неодноразово зазнавав обвинувачень у "буржуазному націоналізмі". Помер 8 січня 1965 року в Києві, похований на Байковому кладовищі.

Любов, зрада та НКВС: сімейне життя Володимира Сосюри

Отже, за даними "Ukraine-history", у 1931 році Володимир Сосюра познайомився з Марією Даниловою, випускницею балетної школи, молодшою за нього на 12 років. Їхня зустріч відбулася на концерті до дня народження Тараса Шевченка в Донецьку. Через кілька днів поет освідчився, а незабаром у них народився син.

Марія Данилова, майбутня дружина і агентка НКВС

Їхній шлюб був бурхливим і складним: обидва могли зраджувати, а Марія не завжди підтримувала чоловіка у творчості. Вона влаштовувала сварки, могла псувати рукописи або кидати друкарську машинку, проте Сосюра продовжував її любити і присвячував їй вірші.

Після десяти років спільного життя Марія стала співпрацювати з НКВС. За одними даними, її завданням було стежити за нацистами, але більш ймовірно, що вона мала контролювати Сосюру та його оточення. Поет знав про її роль з самого початку і залишався з нею, а сама Данилова не раз рятувала його від небезпеки: наприклад, у 1944 році, коли Сосюра опинився під загрозою через свій вірш "Любіть Україну", вона допомогла йому уникнути арешту. Поет написав лист Сталіну з проханням про помилування, а Марія таємно додала до нього виписку з психіатричної лікарні, завдяки чому поет уникнув арешту.

Вірш Володимира Сосюри

У 1948 році Марія надіслала лист голові Спілки письменників СРСР Олександру Корнійчуку, визнаючи себе агенткою і розкриваючи деталі однієї справи. Вона намагалася спростувати чутки про розгульний спосіб життя та "коханців", пояснивши, що ці зустрічі були частиною її роботи з доносів. Корнійчуку така відвертість не сподобалася, і вже в 1949 році Марію заарештували. У 1950 році почалися допити: її звинуватили у самовиявленні та антирадянській діяльності. Друге звинувачення їй "пришили" для подовження ув’язнення. Під тиском вона зізналася, що написала десять листів керівникам СРСР із критикою радянської системи та українських письменників.

В одному з листів до Хрущова Марія скаржилася, що влада не відзначила 25-річчя творчості Сосюри, а в іншому висловлювала розчарування людською егоїстичністю і несправедливістю щодо поета.

Тож Марію заарештували й засудили до 10 років виправно-трудових таборів.

Лист дружини Сосюри – Марії з ув’язнення до Хрущова

Перша сторінка архівної справи НКВД Марії Сосюри

Вона провела 4 роки у таборах Уралу, Сибіру та Казахстану, а після смерті Сталіна була звільнена достроково.

Жінка повернулась до Києва де і дізналася про новий шлюб Сосюри. Лізти у нову родину вона не стала і жила разом зі сестрою. Однак її сестра не мовчала і розповіла Сосюрі про те, що його колишня повертається. Поет ніс тоді її на руках і згодом розлучився зі своєю дружиною-друкаркою. Володимир та Марія прожили разом ще десять років.

Після смерті поета Марія жила у достатку. У 1992 році її реабілітували, а справу закрили через відсутність складу злочину, адже покарання за розголошення держтаємниці могло застосовуватися лише радянською владою. Марія Данилова померла у 1995 році.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які тяжкі та жахливі випробування пережила дитяча письменниця Іванна Блажкевич.