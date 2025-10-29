Взял в жены агентку, и не один раз: какая история любви таилась в жизни Владимира Сосюры

Писатель Сосюра носил свою жену Марию на руках

Родившийся в Донецкой области в шахтерской семье, Владимир Сосюра вырос самым известным украинским поэтом XX века. Его жизнь была полна успехов, любви и сложных испытаний.

В жизни Сосюры большую роль играла его жена Мария Данилова. Она оказалась агентом НКВД и писала доносы на друзей мужа. Однако это не помешало ему жениться на ней во второй раз. Что это за интересная история, расскажет "Телеграф".

Выдающийся писатель Владимир Сосюра

В начале января 1898 года в Дебальцево (Донецкая область) родился будущий поэт Владимир Сосюра. Он вырос в большой многодетной семье шахтера французского происхождения и пережил многочисленные переезды из-за работы отца. С 11 лет Владимир сам зарабатывал на жизнь. Писать стихи он начал с 14 лет, а первые публикации появились в 1917 году.

После гражданской войны Сосюра учился в Харькове и работал в различных литературных организациях. Его первый сборник "Поэзии" вышел в 1921 году, а впоследствии популярность принесли поэма "Красная зима" и другие произведения. Он был дважды женат: первый брак в 1922 году дал ему двух сыновей, второй — в 1931-м с Марией Даниловой, от которой родился сын Владимир.

Сосюра активно работал над литературой, переводил Пушкина, Лермонтова, Блока, издавал сборники и поэмы, участвовал в фронтовых издательствах во время Второй мировой. Он получил Сталинскую премию (1948) и Шевченковскую премию (1963), однако неоднократно подвергался обвинениям в "буржуазном национализме". Умер 8 января 1965 года в Киеве, похоронен на Байковом кладбище.

Любовь, измена и НКВД: семейная жизнь Владимира Сосюры

Итак, по данным "Ukraine-history", в 1931 году Владимир Сосюра познакомился с Марией Даниловой, выпускницей балетной школы, младше его на 12 лет. Их встреча произошла на концерте ко дню рождения Тараса Шевченко в Донецке. Через несколько дней поэт сделал предложение, а вскоре у них родился сын.

Мария Данилова, будущая жена и агент НКВД

Их брак был бурным и сложным: оба могли изменять, а Мария не всегда поддерживала мужа в творчестве. Она устраивала ссоры, могла портить рукописи или бросать печатную машинку, однако Сосюра продолжал ее любить и посвящал ей стихи.

После десяти лет совместной жизни Мария стала сотрудничать с НКВД. По одним данным, ее задачей было следить за нацистами, но более вероятно, что она должна была контролировать Сосюру и его окружение. Поэт знал о ее роли с самого начала и оставался с ней, а сама Данилова не раз спасала его от опасности: например, в 1944 году, когда Сосюра оказался под угрозой из-за своего стихотворения "Любите Украину", она помогла ему избежать ареста. Поэт написал письмо Сталину с просьбой о помиловании, а Мария тайно добавила к нему выписку из психиатрической больницы, благодаря чему поэт избежал ареста.

Стихотворение Владимира Сосюры

В 1948 году Мария направила письмо председателю Союза писателей СССР Александру Корнийчуку, признавая себя агентом и раскрывая детали одного дела. Она пыталась опровергнуть слухи о разгульном образе жизни и "любовниках", объяснив, что эти встречи были частью ее работы по доносам. Корнийчуку такая откровенность не понравилась, и уже в 1949 году Марию арестовали. В 1950 году начались допросы: ее обвинили в самовыявлении и антисоветской деятельности. Второе обвинение ей "пришили" для продления заключения. Под давлением она призналась, что написала десять писем руководителям СССР с критикой советской системы и украинских писателей.

В одном из писем к Хрущеву Мария жаловалась, что власть не отметила 25-летие творчества Сосюры, а в другом выражала разочарование человеческой эгоистичностью и несправедливостью по отношению к поэту.

Марию арестовали и приговорили к 10 годам исправительно-трудовых лагерей.

Письмо жены Сосюры – Марии по заключению в Хрущев.

Первая страница архивного дела НКВД Марии Сосюры

Она провела 4 года в лагерях Урала, Сибири и Казахстана, а после смерти Сталина была освобождена досрочно.

Женщина вернулась в Киев, где и узнала о новом браке Сосюры. Вступать в новую семью она не стала и жила вместе с сестрой. Однако ее сестра не молчала и рассказала Сосюре, что его бывшая возвращается. Поэт носил ее тогда на руках и впоследствии развелся со своей женой, которая работала печатником. Владимир и Мария прожили вместе еще десять лет.

После смерти поэта Мария жила в достатке. В 1992 году ее реабилитировали, а дело закрыли из-за отсутствия состава преступления, ведь наказание за разглашение гостайны могло применяться только советской властью. Мария Данилова умерла в 1995 году.

