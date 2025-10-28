Там ікона творить чудеса: чим ще цікаве село, де народилась дружина османського султана Роксолана (фото)

Село, звідки Хасекі Гюррем-султан, є комплексна пам’ятка природи "Великі Голди"

Невелике село Лучинці на Івано-Франківщині може похвалитися великим минулим — саме його вважають батьківщиною Роксолани, легендарної Хасекі Гюррем-султан, яка стала дружиною османського султана Сулеймана Пишного та однією з найвпливовіших жінок XVI століття.

Та історія Лучинців — це не лише легенда про Роксолану, а й жива пам’ять про події, людей і святині, що там були і є. "Телеграф" розповів про унікальність цього села.

Село Лучинці розташоване у складі Рогатинської міської громади Івано-Франківського району. Перша письмова згадка про нього датується 30 листопада 1436 року. У податковому реєстрі 1515 року зазначено, що в селі було близько 25 гектарів оброблюваної землі. У 1906 році місцеві жителі брали участь в аграрному страйку.

Перша відома церква в селі з’явилася ще у XVII столітті, а нову, дерев’яну, звели 1781 року. У ній встановили ікону Лучинецької Богородиці, що згодом стала чудотворною. Свої чудотворні властивості ікона стала проявляти в 1860 році коли висіла на стіні у сільській хатині Миколи та Анни Кугнатів. Старенька, закопчена і почорніла, вона самовідновилася на очах господарів. Оновлену ікону величною процесією перенесли до храму і встановили в головному вівтарі.

Чудотворна ікона Богородиці в церкві Святого Миколаю

У 1901–1903 роках на місці старої церкви звели нову — муровану, теж присвячену Святому Миколаю. Для шанування чудотворної ікони звели окрему каплицю. Митрополит Андрей Шептицький у 1906 році, перебуваючи з паломництвом у Єрусалимі, посвятив цю ікону перед Гробом Господнім і відновив для Лучинців право на відпусти, надані ще Папою Римським Пієм ІХ.

Церква Святого Миколая — духовний центр громади

Під час Першої світової війни храм зазнав значних руйнувань, але чудотворний образ знову вцілів. Було знищено майже все, крім тієї частини стіни, де висіла ікона Пресвятої Богородиці. Дивом врятований образ перенесли до церкви.

Чудотворна сила ікони Богородиці проявилася і за радянських часів: регент церкви, щоб урятувати дзвони, закопав їх і не сказав де. Коли люди вирішили звести нову дзвіницю, вони молилися перед іконою. Дивом дзвони знайшлися під час закладання фундаменту.

Сьогодні в селі діють школа, бібліотека, клуб, медпункт і магазини. Тут мешкає понад 1300 людей, а поряд з храмом стоїть пам’ятник жертвам Другої світової війни.

Гімназія в Лучинцях, яка навчає місцевих дітей

Лучинці також мають свою природну гордість — комплексну пам’ятку природи "Великі Голди".

Природна пам’ятка "Великі Голди" поруч із селом

