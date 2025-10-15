Поламали всі пальці та отруїли дочок: які випробування пережила дитяча письменниця Іванна Блажкевич (фото)

Історія "мати Галичини" наповнена не тільки бажанням вчити та навчати, а й постійними стражданнями - арешти, смерті дітей, погрози та побиття

Іванна Блажкевич — це "мати Галичини". Письменниця й учителька з Денисова пройшла через арешти, побиття й смерті своїх дітей, але ніколи не зреклася свого покликання — давати знання і прищеплювати любов до України.

На початку жовтня 1886 року в селі Денисів на Тернопільщині народилася Іванна Блажкевич — дитяча письменниця, педагог, громадська діячка та українська патріотка. Її часто порівнюють з Ольгою Кобилянською за відданість культурі та освіті. Про біографію та цікаві, іноді моторошні, історії з її життя вирішив написати "Телеграф".

Жінка, яка навчала, творила і вистояла попри переслідування та втрати

Протягом життя Блажкевич організувала дитячі садки, читальні для неписьменних, швацькі курси для дівчат і пропагувала кооперативні ініціативи серед селян. Загалом вона заснувала понад 140 садочків та провела близько 700 творчих вечорів.

Письменниця й учителька Іванна Блажкевич

У складні часи боротьби за незалежність ЗУНР Блажкевич активно відстоювала українські інтереси. За її спогадами, протягом дванадцяти днів у її будинку провели 17 обшуків, а її саму заарештовували 8 разів. Через переслідування її звільнили з посади й вигнали з дому, тож жінка переховувалася в лісі, залишивши сина на піклування односельців.

Її син, Богдан Блажкевич, український науковець у галузі теоретичної електротехніки, теж ледве не постраждав від переслідувань. Під час одного з обшуків до його грудей приставляли багнета.

У 1928 році вона балотувалася до польського сейму від Української соціалістичної радикальної партії, що викликало шквал критики у місцевій пресі та нові арешти. У той же період трагічно загинули дві її доньки Зоня і Любця: їх отруїв шоколадом незнайомець, що розмовляв польською. Після цього Блажкевич отримала записку, де були погрози польською мовою.

У 1938 році жінку жорстоко побили, зламавши їй кісточки на пальцях рук і залишивши непритомною біля болота. Місцеві жителі на руках доставили її до львівського шпиталю, де після тривалого лікування та кількох операцій вона повернулася до своєї громади й продовжила викладати, організовувати освітні ініціативи та писати.

Попри усі випробування, Іванна Блажкевич залишалася відданою дітям та Україні. Її прийняли до Спілки письменників лише завдяки підтримці відомих літераторів. Вона померла в рідному Денисові, залишивши по собі багату спадщину в дитячих книжках, освітніх проєктах і пам’яті українців як символ невтомної праці та стійкості.

