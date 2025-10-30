"А є варіант з двома апострофами?" Українці смішно сперечаються, як правильно називати Гелоуїн

У період з 25 по 30 жовтня у соцмережах було зібрано назви свята українською мовою

Напередодні містичного свята Гелоуїна, яке відзначають щороку в ніч з 31 на 1 листопада, у мережі жартівливо обговорюють, скільки ж у нього вже з’явилося назв українською мовою. Справді, відколи Гелоуїн частково почали святкувати в Україні, люди перекручували його назву і їх вже накопичилася велика кількість.

Що потрібно знати:

Гелоуїн щороку відзначають у ніч з 31 жовтня на 1 листопада і він пов’язаний з кельтським святом Самайн

У мережі обговорюють безліч варіантів назви Гелоуїна українською мовою

Всього за кілька днів користувачі соцмереж дали святу 24 назви

Відповідну посаду про це опублікував один із пабліків з мемами в Telegram. Там зазначили, що у період з 25 по 30 жовтня у соцмережах було зібрано назви Гелоуїна українською мовою. Люди рік у рік називають його по-різному.

Дехто каже "Хелуін", хтось вважає за краще називати "Гелоун", а хтось, наприклад, "Гелвін".

Які назви Гелоуїну дають українці

У коментарях під постом тим часом додалося ще кілька кумедних назв.

До того ж українці жартують щодо слова із "двома апострофами". Йдеться про слово "між’яр’я". Воно стало мемом і ніяк не відноситься до теми Гелоуїна. Проте саме це слово тепер іноді згадують у жартах ("між’яр’я" — слово з радіодиктанту, в якому два апострофи. Складністю написання воно збентежило багатьох українців).

Коментарі з мережі

