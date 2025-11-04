У цьому селі є палац, який став психдиспансером: чим ще відома батьківщина актора Івана Миколайчука (фото)
Ймовірно, що селу, звідки родом Іван Миколайчук, понад 500 років
Батьківщина легендарного Івана Миколайчука — село Чортория на Буковині. Там можна побачити загадковий палац Манеску, старовинну церкву та музей актора.
"Телеграф" вирішив розповісти про історію цього місця. А також показати, які історичні будівлі там збереглись.
Історія заснування рідного села Миколайчука
Само село розташоване в Чернівецькій області. Вперше про нього згадали у документах XV століття.
Село відоме палацом Манеску, який ще називають палацом Рутковського. Це один з найгарніших палаців Буковини, нині в ньому розташований психоневрологічний будинок-інтернат. У селі також є стара дерев’яна церква, яку за легендою переправили через Черемош із Карпат.
Палац Манеску побудований в еклектичному стилі, з неоготичними вікнами та вежею в румунському стилі. Точна дата його будівництва невідома: деякі джерела говорять про XVIII століття, інші – про середину XIX століття. Назва палацу походить від румунського багатія Манеску, але першим власником, можливо, був пан Джурджуван, який програв його в карти. Його могила знаходиться поруч із церквою.
У 1920-х роках Манеску збудував новий маєток, а старий палац став сиротинцем. У 1940-х роках радянські війська перетворили його на стайню. Колись у палаці були красиві каміни та ангели на стінах, але їх замалювали фарбою, хоча малюнки проступили згодом. Біля палацу росте двохсотлітнє тюльпанове дерево, яке також є пам’яткою.
У селі також діє Мистецько-меморіальний музей-садиба Миколайчука, який відвідували його друзі, зокрема режисер Сергій Параджанов.
Щороку 15 червня, на день народження Івана Миколайчука, у Чорториї проходить фестиваль "На гостини до Івана". Проводять концерти, театральні вистави, ярмарок і вшановують пам’ять митця біля його бюсту.
