В этом селе есть дворец, который стал психдиспансером: чем еще известна родина актера Ивана Миколайчука (фото)

Вероятно, что селу, откуда родом Иван Миколайчук, более 500 лет

Родина легендарного Ивана Миколайчука – село Чортория на Буковине. Там можно увидеть загадочный дворец Манеску, старинную церковь и музей актера.

"Телеграф" решил рассказать об истории этого места. А также показать, какие исторические постройки там сохранились.

История основания родного села Миколайчука

Сама деревня расположена в Черновицкой области. В первый раз о ней упомянули в документах XV века.

Село известно дворцом Манеску, который еще называют дворцом Рутковского. Это один из красивейших дворцов Буковины, ныне в нем расположен психоневрологический дом-интернат. В селе также есть старая деревянная церковь, которую по легенде переправили через Черемош из Карпат.

Деревянная церковь и дворец Манеску

Дворец Манеску построен в эклектическом стиле, с неоготическими окнами и башней в румынском стиле. Точная дата его строительства неизвестна: некоторые источники говорят о XVIII веке, другие – о середине XIX века. Название дворца произошло от румынского богача Манеску, но первым владельцем, возможно, был господин Джурджуван, проигравший его в карты. Его могила находится рядом с церковью.

Старинный фасад дворца Манеску

В 1920-х годах Манеску построил новое имение, а старый дворец стал приютом. В 1940-х годах советские войска превратили его в конюшню. Когда во дворце были красивые камины и ангелы на стенах, но их зарисовали краской, хотя рисунки проступили впоследствии. Возле дворца растет двухсотлетнее тюльпанное дерево, которое также является памяткой.

Башня дворца Манеску с неоготическими элементами

В селе также действует Художественно-мемориальный музей-усадьба Миколайчука, который посещали его друзья, в том числе режиссер Сергей Параджанов.

Вход в Мемориальный музей Ивана Миколайчука

Ежегодно 15 июня, на день рождения Ивана Миколайчука, в Чертории проходит фестиваль "В гости к Ивану". Проводят концерты, театральные представления, ярмарку и чествуют память художника у его бюста.

Праздник «В гости к Ивану» в Чертории

Памятник актеру

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, чем известна родина Ивана Мазепы.