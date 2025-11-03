Там московська кавалерія розтоптала козаків копитами коней: чим відома батьківщина Івана Мазепи (фото)

Рідне село отримало теперішню назву тільки після народження відомого гетьмана

На Київщині є село, яке стало колискою одного з найвідоміших гетьманів України — Івана Мазепи. Тут збереглися пам’ятки та історії, пов’язані з його родиною і заснуванням села.

Родове село гетьмана України засновано ще в 16 столітті, а вперше згадується як хутір Кременець. "Телеграф" вирішив детальніше розповісти про рідне місце Мазепи.

Історія села

Польський король Сигізмунд І у 1544 році передав хутір Кременець київському зем’янину Михайлу Мазепі. Саме він збудував тут село, яке пізніше, вже після народження його нащадка Івана Мазепи, отримало назву Мазепинці. Згодом село переходило у спадок наступним поколінням роду Мазеп — Миколі Мазепі-Колединському, а потім Адаму-Стефану Михайловичу Мазепі.

Польський король та князь литовський - Сигізмунд І

20 березня 1639 року в цих місцях народився майбутній гетьман України Іван Мазепа. Саме Мазепи звели у селі Воскресенську церкву.

Іван Мазепа - український військовий, політичний і державний діяч

Крім того, із цими землями пов’язано чимало переказів: за словами місцевих жителів, після поразки виступу Івана Мазепи проти московського царя Петра І, сюди привели групу козаків, закутих у кайдани, і московська кавалерія показово затоптала їх копитами своїх коней на полі. На тому місці сьогодні стоїть курган — пам’ятка трагічної події.

У XVIII столітті Мазепинці належали до Київського воєводства, а згодом — до Білоцерківської округи та Васильківського повіту Київської губернії.

У сучасну історію село увійшло завдяки збереженню пам’яті про свого славетного земляка. У 1994 році тут було встановлено перший в Україні пам’ятник Івану Мазепі, створений скульптором Євгеном Горбанем. Пізніше у селі звели Храм Святителя Миколая, який освятив Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет.

Храм Святителя Миколая

У селі також розташований Меморіальний комплекс парку козацької слави, що включає музей етнографії та старожитностей, ландшафтний етнографічний парк із курганом, козацьку вежу, млин, криницю-журавль та корчму.

Меморіальний комплекс парку козацької слави

Курган та козацька вежа в селі Мазепанці

Млин та криниця-журавль в меморіальному комплексу парку козацької слави

У Мазепинцях також встановлено пам’ятники родині священика Григорія Черняхівського, односельчанам, які загинули під час Другої світової війни, а також кілька пам’ятних знаків, присвячених історії села.

