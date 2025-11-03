Там московська кавалерія розтоптала козаків копитами коней: чим відома батьківщина Івана Мазепи (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Рідне село отримало теперішню назву тільки після народження відомого гетьмана
На Київщині є село, яке стало колискою одного з найвідоміших гетьманів України — Івана Мазепи. Тут збереглися пам’ятки та історії, пов’язані з його родиною і заснуванням села.
Родове село гетьмана України засновано ще в 16 столітті, а вперше згадується як хутір Кременець. "Телеграф" вирішив детальніше розповісти про рідне місце Мазепи.
Історія села
Польський король Сигізмунд І у 1544 році передав хутір Кременець київському зем’янину Михайлу Мазепі. Саме він збудував тут село, яке пізніше, вже після народження його нащадка Івана Мазепи, отримало назву Мазепинці. Згодом село переходило у спадок наступним поколінням роду Мазеп — Миколі Мазепі-Колединському, а потім Адаму-Стефану Михайловичу Мазепі.
20 березня 1639 року в цих місцях народився майбутній гетьман України Іван Мазепа. Саме Мазепи звели у селі Воскресенську церкву.
Крім того, із цими землями пов’язано чимало переказів: за словами місцевих жителів, після поразки виступу Івана Мазепи проти московського царя Петра І, сюди привели групу козаків, закутих у кайдани, і московська кавалерія показово затоптала їх копитами своїх коней на полі. На тому місці сьогодні стоїть курган — пам’ятка трагічної події.
У XVIII столітті Мазепинці належали до Київського воєводства, а згодом — до Білоцерківської округи та Васильківського повіту Київської губернії.
У сучасну історію село увійшло завдяки збереженню пам’яті про свого славетного земляка. У 1994 році тут було встановлено перший в Україні пам’ятник Івану Мазепі, створений скульптором Євгеном Горбанем. Пізніше у селі звели Храм Святителя Миколая, який освятив Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет.
У селі також розташований Меморіальний комплекс парку козацької слави, що включає музей етнографії та старожитностей, ландшафтний етнографічний парк із курганом, козацьку вежу, млин, криницю-журавль та корчму.
У Мазепинцях також встановлено пам’ятники родині священика Григорія Черняхівського, односельчанам, які загинули під час Другої світової війни, а також кілька пам’ятних знаків, присвячених історії села.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що цікавого є на батьківщині кінорежисера Олександра Довженка.